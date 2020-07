Feuerwehr-Ausnahmezustand: Umgestürzte Bäume, ein Verletzter

Berlin. Nach heftigen Gewittern mit Sturmböen ist die Berliner Feuerwehr am Montag zu rund 300 zusätzlichen Einsätzen gerufen worden. "Bei uns herrscht der Ausnahmezustand Wetter", sagte ein Sprecher am Nachmittag. Besonders der Nordosten der Hauptstadt sei betroffen. Wie in einer Schneise seien etliche Bäume umgestürzt.

Etwa eineinhalb Stunden nach dem Unwetter mussten noch etwa 90 Notrufe abgearbeitet werden. "Das wird uns noch Stunden beschäftigen", so der Sprecher. Vorerst müsse nach Dringlichkeit entschieden werden, nicht nach Eingang des Anrufes. Am Abend schrieb die Feuerwehr bei Twitter, dass Kräfte von neun Freiwilligen Feuerwehren zusätzlich im Einsatz waren, um die 300 Mehreinsätze zu bewältigen.

In Lichterfelde stürzte laut Feuerwehr ein Baum auf ein Auto. Dabei sei der Fahrer verletzt worden.

Auf Gleise der S-Bahnlinie S7 krachte in Marzahn nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe ebenfalls ein Baum. Der Zugverkehr wurde zwischen Marzahn und Ahrensfelde zunächst unterbrochen.