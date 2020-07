Das Flugzeug „Berlin“ ist nun Langzeitparker

Der frühere Amtierende Bürgermeister Klaus Wowereit (rechts) taufte 2012 zusammen mit dem ehemaligen Lufthansa-Chef Christoph Franz (Flugzeug) in Berlin-Tegel einen A380 auf den Namen „Berlin“.

Die „Berlin“ fliegt nicht mehr. Das Flugzeug sollte einst die Hoffnung symbolisieren, der im Bau befindliche Flughafen Berlin Brandenburg (BER) entwickle sich neben Frankfurt und München zu einem Drehkreuz in Deutschland. In einem feierlichen Akt taufte der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) im Jahr 2012 einen Airbus A380 der Lufthansa auf den Namen der deutschen Hauptstadt. Acht Jahre später, kurz vor der Eröffnung des BER am 31. Oktober 2020 steht fest: Die Maschine wird das nicht aus der Luft erleben.