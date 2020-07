Angezündete Autos: Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Nahe einem Mietshaus in Berlin-Britz brannten vor rund einer Woche acht Autos und zwei Mopeds. Auch das Gebäude selbst wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg.

Berlin. Mehrere Autos und Mopeds gingen in Flammen auf: Rund eine Woche nach dem Brand in einer offenen Garage in Berlin-Britz ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der polizeibekannte 32-Jährige sei am Freitag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit. "Zwischenzeitlich erließ ein Richter einen Haftbefehl, so dass der 32-Jährige am Samstag den Justizbehörden überstellt wurde."

Dem Verdächtigen wird demnach unter anderem die Tat in der Buschkrugallee/Ecke Jahnstraße von vor einer Woche zur Last gelegt. In der Nacht zum 13. Juli brannten dort acht Autos und zwei Mopeds auf dem überdachten Mieterparkplatz. Die Feuerwehr rückte daraufhin zu einem Großeinsatz aus. Sechs Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, mehrere Wohnungen waren anschließend nicht mehr bewohnbar.

Zuvor soll der 32-Jährige zwei Autos in der Karl-Marx-Straße angezündet haben, wie es weiter von den Ermittlungsbehörden hieß. Der Mann habe in seiner Vernehmung allerdings nicht zu den Vorwürfen ausgesagt. Seine Beweggründe scheinen zumindest nicht politischer Natur zu sein: "Eine politische Tatmotivation ist, wie auch eine Verbindung zu weiteren Brandtaten, zum jetzigen Erkenntnisstand nicht erkennbar", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Untersuchungen der Ermittler sowie Zeugenhinweise gekommen. Weshalb er der Polizei bereits bekannt war, konnte ein Sprecher auf Anfrage nicht sagen - "nicht wegen Brandstiftung", hieß es lediglich. Die Ermittlungen dauerten an.

Am Donnerstag war das Mietshaus, bei dem es gebrannt hatte, überraschend geräumt worden. Es soll nach Angaben aus dem Bezirksamt nicht mehr standsicher sein, berichtete die RBB-"Abendschau". Das habe ein Statiker festgestellt. Jedes Jahr werden Hunderte Autos in Berlin angezündet. Die Täter sind Extremisten, Pyromanen, Randalierer und Kriminelle. Die Taten geschehen schnell, die Ermittlungen gelten als schwierig.