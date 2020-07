Forscher befragen Berliner zu Corona-Alltag

Berliner Forscher wollen mit einer Internet-Umfrage herausfinden, wie sich der Alltag der Menschen in der Hauptstadt und aus dem Umland durch die Corona-Pandemie verändert hat. "Wir wollen am Ende zeigen, wie stark und auch wie unterschiedlich die Menschen in und um Berlin die Zeit der Einschränkungen erlebt haben", sagte Talja Blokland, Professorin am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität. Die anonyme Umfrage startete am Montag. Es geht dabei um Themen wie: Wie haben Menschen ihren Alltag neu organisiert? Auf welche Ressourcen konnten sie dabei zurückgreifen?

Die Umfrage ist Teil des Forschungsprojekts "Städtisches Leben während Corona" und ist unter corona.hu-berlin.de zu finden. "Wir hoffen auf viele Teilnehmer", so Blokland.