Ein Abstrichstäbchen wird in die Kamera gehalten.

Gesundheit Keine Corona-Neuinfektionen in Brandenburg gemeldet

Potsdam. In Brandenburg sind innerhalb eines Tages keine neuen bestätigten Corona-Infektionen hinzugekommen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit Stand 8 Uhr mit. Von Samstag auf Sonntag hatte das Ministerium noch von sieben neuen Fällen berichtet, am Tag zuvor waren fünf neue Infektionen erfasst worden.

Damit sind seit März offiziell 3510 Menschen in Brandenburg mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert worden. Als erkrankt gelten derzeit rund 70 Menschen, als genesen rund 3270 Corona-Patienten - das sind zehn mehr als am Vortag. Nach wie vor hat die Landeshauptstadt Potsdam mit 654 Fällen die meisten registrierten Corona-Infektionen, gefolgt vom Kreis Potsdam Mittelmark (554).