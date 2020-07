Brände Sportboot in Berlin-Köpenick in Flammen aufgegangen

Berlin. Ein Sportboot ist in der Nacht zu Montag an einer Wassertankstelle in Berlin-Köpenick in Flammen aufgegangen. Das teilte die Feuerwehr via Twitter mit. Nach Angaben eines Sprechers wurde bei dem Brand niemand verletzt, das Sportboot hingegen zerstört. Die Feuerwehr löschte das Feuer und legte eine Ölsperre. 54 Rettungskräfte waren zwei Stunden lang im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.