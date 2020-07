Mann mit Messer attackiert und schwer verletzt

Berlin. Ein 36-Jähriger ist im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zu Sonntag mit einem 44-Jährigen unterwegs, als zwei Männer sie anpöbelten und der Angreifer ihn am Oberkörper verletzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Männer flüchteten, der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben zunächst nicht. Die Polizei nahm zwei Verdächtige im Alter von 27 und 58 Jahren in der Rosa-Luxemburg-Straße fest. Der 58-Jährige hatte ein Messer dabei, das beschlagnahmt wurde.

Bereits in der Nacht zu Samstag war ein 18-Jähriger in Prenzlauer Berg bei einem Überfall im Mauerpark niedergestochen und schwer verletzt worden. Zwei 18 und 19 Jahre alte Mänenr wurden festgenommen.