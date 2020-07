Beliebte Monet-Ausstellung im Museum Barberini schließt

Besucher warten vor dem Museum Barberini in Potsdam auf Einlass in die Ausstellung "Monet. Orte".

Potsdam. Das Museum Barberini hat am Sonntag zum letzten Mal die Türen für die Ausstellung "Monet. Orte" mit über 100 Werken des französischen Künstlers geöffnet. Rund 110 000 Besucher lockte die Schau nach Angaben des Museums nach Potsdam - trotz Corona-Krise. Die Ausstellung war ausverkauft. Sie öffnete am 22. Februar und sollte bis 1. Juni zu sehen sein, wegen der Corona-Pandemie machte sie aber vom 12. März bis 5. Mai Pause. Danach konnte sie unter Auflagen und mit einem gesteuerten Zugang wieder besucht werden. Ab 7. September sind 34 Gemälde von Monet dauerhaft in einer Sammlung von Stifter und SAP-Mitgründer Hasso Plattner zu sehen.