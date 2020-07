Brückenbauarbeiten an der Anschlussstelle Adlershof

Berlin. Autofahrer müssen auf der Autobahn 113 an der Anschlussstelle Adlershof ab Montag mit Behinderungen rechnen. Weil die Autobahnbrücke saniert wird, werden die Ein- und Ausfahrt in Richtung Autobahndreieck Neukölln vom 20. Juli bis zum 2. September gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Während der Bauzeit ist zudem die Strecke zwischen Stubenrauchstraße und Schönefeld-Nord in beiden Richtungen nur zweistreifig befahrbar.

In zwei Nächten wird die Strecke gesperrt: In der Nacht von Montag (20. Juli) auf Dienstag im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr wird der Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Nord von der Anschlussstelle Schönefeld Nord bis zur Anschlussstelle Stubenrauchstraße gesperrt. In der folgenden Nacht wird die Gegenrichtung gesperrt.