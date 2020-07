US-Elektroautobauer Tesla errichtet Ladesäulen in Berlin

Berlin. Vor den Toren der deutschen Hauptstadt errichtet US-Autobauer Tesla derzeit eine neue Fabrik, in der perspektivisch eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr vom Band laufen können. Der Fokus der Tesla-Aktivitäten in der Hauptstadtregion liegt derzeit klar auf dem Bau des Werks – aber auch Berlin selbst rückt zunehmend in den Blick des Elektroautopioniers.