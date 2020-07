Warenhausfiliale im Ring-Center bleibt erhalten

Fahrzeuge fahren an der Galeria-Kaufhof-Filiale am Ringcenter an der Frankfurter Allee vorbei.

Essen/Berlin. Die Zahl der von der Schließung bedrohten Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen sinkt weiter. "Buchstäblich in letzter Sekunde" sei es in Verhandlungen mit den Vermietern gelungen, das Aus für bundesweit sechs weitere Standorte abzuwenden, berichtete der Vorsitzende der Galeria-Geschäftsführung, Miguel Müllenbach, am Freitag in einem Mitarbeiterbrief. Unter den geretteten Filialen ist demnach auch das Warenhaus im Ringcenter in Berlin-Lichtenberg.

Erhalten blieben außerdem Standorte in Bielefeld, im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg, in Leonberg, in Nürnberg-Langwasser und in Singen. Damit seien gut 500 weitere Arbeitsplätze gerettet, hatte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Kette, Jürgen Ettl, am Morgen gesagt.

Insgesamt betreibt Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin elf Warenhäuser, von denen ursprünglich sechs geschlossen werden sollten. Auch eine von zwei Karstadt-Sports-Filialen ist weiter bedroht. "Aufgeben ist für uns keine Option", betonte Ettl. Bundesweit ist die Zahl von ursprünglich 62 vor dem Aus stehenden Filialen auf 50 gesunken.

In der Hauptstadt sind auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) an den Verhandlungen mit den Eigentümern und den Vermietern beteiligt. "Natürlich freuen wir uns über erste positive Ergebnisse", teilte die Senatsverwaltung am Freitag mit. "Dies gibt Rückenwind für die weiteren Gespräche. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir zu einer guten Lösung für Berlin, das Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen."

Schon seit längerem steht fest, dass auch der Standort in Potsdam erhalten bleiben soll. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sprach am Freitag anlässlich der neuen Entwicklungen von einer guten Nachricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den gesamten Einzelhandel.

Der zur österreichischen Signa-Holding gehörende Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof war durch die coronabedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Mitte Juni kündigte das Unternehmen im Rahmen seiner Sanierungspläne die Schließung von 62 der 172 Warenhäuser an. In den betroffenen Kommunen lösten die Schließungspläne des Warenhauskonzerns in vielen Fällen Sorge vor einer Verödung der Innenstädte aus.