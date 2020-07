Corona-Subventionsbetrüger erhält Bewährungsstrafe

Im ersten Berliner Prozess wegen eines Corona-Subventionsbetrug hat das Amtsgericht Tiergarten den Angeklagten Bobby K. zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Richter befanden den 31-Jährigen des Subventionsbetrugs schuldig.

Ursprünglich wurden ihm sieben Taten zur Last gelegt, wobei vier davon lediglich Betrugsversuche waren, weil er keinen Erfolg hatte. Von den übrigen drei vollendeten Taten wurde eine auf Antrag von Staatsanwaltschaft und Verteidigung fallengelassen und das Verfahren eingestellt. Denn hier sei nicht klar, ob der Beschuldigte tatsächlich in wirtschaftlicher Not heraus Geld beantragte.

Zunächst wurde ihm vorgeworfen, zwischen dem 31. März und dem 8. April dieses Jahres insgesamt etwa 26.000 Euro ungerechtfertigterweise beantragt und auch erhalten zu haben.

Veurteilter soll Auflage von 2000 Euro zahlen

Die Bewährungszeit dauert drei Jahre ab dem Zeitpunkt, ab dem das Urteil rechtskräftig ist. Bobby K. muss binnen eines Jahres außerdem eine Auflage von 2000 Euro an den Staat zahlen. Er solle nicht den Eindruck haben, „dass er hier sanktionslos rauskommt“, sagte Richterin Christina Rateike.

Bobby K. saß seit seiner Festnahme zehn Wochen in Untersuchungshaft. Das habe Eindruck auf den vierfachen Vater gemacht, so Rateike weiter. Strafmildernd wirkte sich außerdem aus, dass der 31-Jährige vollumfänglich und sehr früh gestand – nicht erst im Prozess, sondern bereits drei Wochen nach seiner Festnahme gegenüber der Haftrichterin. Dadurch sei keine umfangreiche Beweisaufnahme nötig gewesen, und der Prozess konnte nach nur zwei Verhandlungstagen enden. Außerdem sei dem Staat kein Schaden entstanden, weil die 26.000 Euro vollständig zurückgezahlt wurden. Dazu zählen auch 5100 Euro aus dem ersten Antrag, der möglicherweise gerechtfertigt war.

Umfangreiches Vorstrafenregister

Rateike attestierte Bobby K. aber auch eine hohe kriminelle Energie. Er hätte immerhin für die Taten ein eigenes Konto eingerichtet und gemeinsam mit einem Mittäter gehandelt. Dieser soll in einem gesonderten Prozess verurteilt werden. Dass er von Bobby K. durch dessen Geständnis umfänglich belastet wurde, legte das Gericht dem 31-Jährigen wiederum positiv aus.

Negativ bewertet wurde allerdings das umfangreiche Vorstrafenregister des Beschuldigten. Er wurde bereits mehrfach zu Geldstrafen und einmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dabei handelte es sich allerdings überwiegend um Verkehrsdelikte. Die einzige einschlägige Straftat, einen Betrug, beging er zuletzt 2009, also vor mehr als zehn Jahren.

Gerade startet das nächste Subventionsprogramm für Menschen, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Not gerieten. „Deswegen soll das Urteil dazu beitragen, dass solche Taten nicht wieder begangen werden“, äußerte die Richterin ihre Hoffnung. Bobby K. hätte sich in einer Situation der tiefen Not hochgradig unsozial verhalten. Da ihm durch die kaum erfolgte Prüfung bei der Antragsstellung seine Tat sehr leicht gemacht wurde, sah das Gericht aber keine besondere Schwere der Schuld.

Wie die Senatsfinanzverwaltung am Freitag in einem Tweet mitteilte, hätten 16.352 Antragsteller inzwischen ihre „versehentlich beantragten“ Zuschüsse für die Corona-Soforthilfe zurückgezahlt. Es handele sich dabei um insgesamt 109 Millionen Euro. Die Ermittlungen und Prüfungen würden im Hintergrund behördenübergreifend auf Hochtouren laufen.