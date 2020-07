Seit 23. Februar sind Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren.

Verfassungsgerichtshof Gericht in Bayern: Volksbegehren für Mietendeckel unzulässig

München/Berlin. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat am Donnerstag ein Volksbegehren über die Einführung eines Mietendeckels im Freistaat für unzulässig erklärt. Das Land Bayern habe in diesen Fragen keine Gesetzgebungsbefugnis, zuständig sei der Bund, so das Gericht. Aus demselben Grund hatte bereits das bayerische Innenministerium das Volksbegehren nicht zugelassen.

Hinter dem nun endgültig gescheiterten Volksbegehren standen maßgeblich der Mieterverein und die SPD. Sie wollten die Mieten in 162 bayerischen Kommunen für sechs Jahre einfrieren. Die Initiatoren des Volksbegehrens "#6 Jahre Mietenstopp" hatten insgesamt 35.000 Unterschriften eingereicht. Das Volksbegehren sah vor, Mietenerhöhungen in laufenden Wohnungsmietverhältnissen in Bayern weitgehend zu verbieten.

Berlins CDU-Vorsitzender Kai Wegner (Archivbild)

Foto: Michael Kappeler / dpa

Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner sieht in der Entscheidung aus Bayern eine Signalwirkung für den Berliner Mietendeckel. "Der Bayerische Verfassungsgerichtshof bestätigt unsere Rechtsauffassung. Die Länder haben keine Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht. Deshalb ist auch der vermeintliche Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig."

Das Urteil aus München sei zugleich eine Ohrfeige für den Berliner Senat, so Wegner in einer Mitteilung weiter. "Das Scheitern des Mietendeckels ist mit dem heutigen Tag noch wahrscheinlicher geworden. Der Mietendeckel steht endgültig vor dem Aus." Ähnlich äußerte sich der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst. Das Urteil sei ein wichtiges Signal auch für Berlin.

Mietendeckel in Berlin: Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen eingefroren

Seit dem 23. Februar sind Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin auf dem Stand vom Juni 2019 eingefroren. Ab 2022 dürfen sie höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an neue, vom Staat festgelegte Obergrenzen und die zuletzt verlangte Miete halten.

Der bundesweit einmalige Mietendeckel soll den Anstieg der Mieten in der Hauptstadt bremsen und ist auf fünf Jahre befristet. Ausgenommen sind unter anderem Neubauwohnungen, die ab 1. Januar 2014 bezugsfertig wurden. Ab 23. November sollen Mieter überhöhte Bestandsmieten senken können. CDU und FDP gehen auf Bundes- und Landesebene mit Verfassungsklagen gegen den Deckel vor.

