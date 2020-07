Eisbären: Erst Mitte September Mannschaftstraining

Berlin. Nach dem Beschluss der Deutschen Eishockey Liga (DEL), frühestens im November in die neue Saison zu starten, haben die Eisbären Berlin ihr Vorbereitungsprogramm verschoben. "Wir haben den Spielern Bescheid gesagt, dass sie nicht in zwei Wochen nach Berlin zurückfliegen müssen, weil wir nicht im August mit dem Trainingslager anfangen können", sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Geplant sei nun, das Mannschaftstraining Mitte September aufzunehmen. "Aber das kann sich alles ändern, wenn etwas in den nächsten Wochen passiert", betonte der 54 Jahre alte Kanadier.

Die weiteren Schritte sind vor allem von den aktuellen Schutzmaßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie abhängig. "Wir haben einen Plan, aber er ist noch nicht konkret, weil wir noch die Regelungen für unsere Spieler aus den USA und Kanada abwarten müssen", sagte der Kanadier Richer (54). In jedem Fall muss für das Mannschaftstraining ein Hygienekonzept erarbeitet werden: "Das ist noch in der Vorbereitung, aber die ersten Signale sind positiv", sagte der Sportdirektor. "Wir müssen das aufschreiben, und der Berliner Senat muss uns sagen, was geht und was nicht."

Für die Profis, die ihre Vorbereitung in den kommenden Wochen in Berlin absolvieren, wurde aber bereits ein Programm erarbeitet: "Wir machen es ein bisschen wie die National Hockey League (NHL) - in vier Phasen", sagte Richer. Die Teams der nordamerikanischen Eliteliga bereiten sich derzeit nach einem mehrstufigen Trainingskonzept auf die für Anfang August geplante Fortsetzung der im März wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison vor.