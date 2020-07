Der 77 Jahre alte Pfarrer war am 4. Juli tot in seiner Wohnung gefunden worden.

Ermittlungen 44 Hinweise nach Mord an Pfarrer in Moabit

Das Tötungsdelikt an Pfarrer Reinhold Zuber (77) in Moabit vor rund zwei Wochen beschäftigt Berliner Ermittler weiter. Inzwischen haben sich weitere Hinweisgeber an die Behörden gewendet. Die zuständige Mordkommission gehe 44 Hinweisen nach (Stand Dienstagmittag), sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. In welche Richtung die Informationen aus der Bevölkerung gehen und wie hilfreich sie sind, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings nicht weiter ausgeführt. Ende vergangener Woche hatten 37 Hinweise vorgelegen.

Der 77 Jahre alte evangelische Pfarrer war am 4. Juli tot in seiner Wohnung in der Thomasiusstraße entdeckt worden. Nachbarn hatten Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil sie ihn seit einigen Tagen vermissten. Eine Obduktion bestätigte die erste Annahme, dass der Mann umgebracht wurde. Details dazu nannte die Polizei nicht.

Die Ermittler vermuten, dass der 77-Jährige bereits am 30. Juni oder 1. Juli umgebracht worden war. Mit der Veröffentlichung eines Fotos von ihm bat die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Die Mordkommission möchte wissen, wer das Umfeld des Getöteten beschreiben kann oder am Tatort zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet hat.