Parteien gewinnen Mitglieder

Ob Ökokrise oder Viruskrise: Trotz Corona-Pandemie haben die Berliner Grünen ihren zuletzt starken Mitgliederzuwachs in diesem Jahr fortgesetzt. Zum 30. Juni hatte die Ökopartei in der Hauptstadt genau 9999 Mitglieder. Das sind 2000 mehr als ein Jahr zuvor. Knapp die Hälfte trat nach Angaben der Parteizentrale in diesem Jahr ein. Im zweiten Quartal, als Corona begann, habe sich der Zulauf etwas abgeschwächt, sei aber nicht versiegt.

Mitgliederstärkste Partei bleibt die SPD mit stabil 19.800 Anhängern, wie eine Umfrage weiter ergab. An die CDU als Nummer zwei rücken die Grünen indes näher heran, obwohl auch die Hauptstadt-Union zuletzt zulegte. Sie zählte am 30. Juni genau 12.769 Mitglieder und damit 521 mehr als Mitte 2019.

Weiter bergab geht es hingegen bei der Linken: Deren Parteibuch besaßen zuletzt 7653 Berliner, 81 weniger als Mitte 2019. Der Grund: Die Partei hat sehr viele ältere Anhänger, die austreten oder sterben. Die Zahl junger Neumitglieder könne das nicht auffangen, wie ein Sprecher sagte. Allerdings verjünge das die Partei.

FDP setzt Aufwärtstrend fort

Die FDP setzte ihren Aufwärtstrend fort und zählt nun 3524 Mitglieder. Das waren 107 mehr als vor einem Jahr. Ein AfD-Sprecher konnte unter Hinweis auf die Urlaubszeit keine aktuellen Zahlen nennen. Anfang des Jahres zählte die Partei in Berlin 1570 Mitglieder.

Neben der Linken stellen auch die einstigen Volksparteien SPD und CDU eine kontinuierliche Verjüngung ihrer Anhängerschaft fest. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder liegt bei den Sozialdemokraten aktuell bei rund 50 Jahren, bei der Union beträgt er 52,4 Jahre. Die FDP verzeichnet einen etwa gleichbleibenden Schnitt von 47 Jahren. Wegen finanzieller Einbußen in Folge der Corona-Krise kehrten vereinzelt Menschen ihren Parteien den Rücken und traten aus, wie es hieß. Die Grünen etwa bieten in solchen Fällen die Möglichkeit einer Beitragsbefreiung an, die von einigen Mitgliedern angenommen worden sei.

Die SPD hatte Ende vergangenen Jahres bundesweit rund 420.000 Mitglieder, die CDU rund 407.000, die Grünen rund 96.000, die Linke rund 61.000, die FDP rund 65.000 und die AfD rund 35.000 Mitglieder.