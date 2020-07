Feuerwehr übt Rettung aus der Reichstagskuppel

Berlin. „Stopp! Gib ein bisschen blaues Seil! Zieht an.“ Marko Drescher erklimmt die letzten Sprossen der Leiter, ehe drei Feuerwehrkameraden ihn aus der Luke des Konus der Reichstagskuppel ziehen. Der Regen nieselt durch die Öffnung auf seinen Helm. Dann muss es schnell gehen. Mit festem Boden unter den Füßen greift Drescher dem Verletzten in der Trage unter die Arme. Ein Feuerwehrmann in dem trichterförmigen Gebilde, hält die Stellung. Die anderen drei lassen die Seile spielen. Sie ziehen am blauen. Geben ein bisschen vom rot-gelben. Die verbliebenen Zentimeter hieven die Feuerwehrmänner den Verletzen gemeinsam aus der „Möhre“ wie sie das Gebilde nennen und ziehen ihn auf die Aussichtsplattform.

Die „Möhre“ kennen Besucher der Kuppel auf dem Reichstagsgebäude als die verspiegelte Außenfassade. Die angebrachten 360 Spiegel lenken das Tageslicht um und führen es in den Plenarsaal. Außerdem saugt das Gebilde die verbrauchte Luft aus dem Raum. Am Mittwoch trainierte die Berliner Feuerwehr zum ersten Mal überhaupt darin. Auf Höhe des Plenarsaals in rund 25 Metern Tiefe von der Kuppel aus gemessen, simuliert ein Feuerwehrmann einen Verletzen.

Kurz vor Beginn des Einsatzes ruft Olaf Stracke sein Team zusammen. Im Kreis stehen die Feuerwehrmänner um ihn herum. Die Szene erinnert an Fußballspieler, die sich vor dem Anpfiff nochmals Mut zusprechen. „Wir holen einen Mann hoch“, sagt Stracke. Die Seile müsse man zwischen den Etagen umlenken. „Der Einsatz wird nicht so schwer sein“, sagt er. Mit klimpernden Karabinerhaken an den Klettergürteln machen sich die Einsatzkräfte an die Arbeit. Stracke klettert als erstes durch die Luke, dem einzigen Ein- und Ausgang des Konus. Als erfahrenster im Team muss er die Situation vor Ort einschätzen.

Die Sicherheit der Retter steht im Vordergrund

In der Regel kennen die Höhenretter der Feuerwehr ihr Einsatzgebiet nicht. Drescher folgt als Dritter und Letzter. Drei Etagen über einen Gitterboden und an Leitern, die auch an Windrädern angebracht sein könnten, klettert er in die Tiefe. Beim Verletzten angekommen, versorgen sie ihn und legen ihn in eine Trage. Sollte der Verletzte bewusstlos werden, müssen sie den Einsatz abbrechen und erst einen Arzt hineinschicken - es wäre das Worst-Case-Szenario. Das ist aber bei der Übung nicht der Fall. Ganz einfach sei es nicht gewesen. Der Boden würde immer schmaler werden und das Seil könne sich an den Sprossen der Leitern leicht verheddern, erzählt Drescher. Nach knapp einer halben Stunde ist alles vorbei und am Ende gut gegangen.

Doch was bringen solche Übungen, die nur einmalig stattfinden? Der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, Rolf-Dieter Erbe, sagt, es sei eine Vorbereitung auf den Ernstfall. Solche Übungen könnten beispielsweise helfen, falls wirklich ein Arbeiter in dem Konus zu Schaden komme oder falls Aktivisten auf den Reichstag gelangen sollten.

Mit kletternden Aktivisten machte man in Berlin erst in der Nacht auf Dienstag Erfahrungen. Linksextremisten stiegen auf die Skulptur Molecule Man in Treptow. Erbe zufolge sei das in erster Linie eine Angelegenheit der Polizei. Sollte sich aber ein Aktivist verletzen, beispielsweise im Seil verfangen, würde ein Team der Berliner Feuerwehr zur Rettung anrücken.