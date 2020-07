Gesuchter Serienvergewaltiger noch nicht gefasst

Berlin. Auch nach der Identifikation eines mutmaßlichen Serienvergewaltigers in Berlin und Brandenburg ist der Mann noch nicht gefunden. "Es wird nach ihm gefahndet", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Zu Detailfragen, etwa ob möglicherweise auch Maßnahmen im Ausland geplant sind, wollte sich Steltner nicht äußern.

Am Montag hatte die Polizei bekannt gegeben, dass es gelungen sei, den Mann zu identifizieren. Dieser war seit vergangener Woche mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera gesucht worden. Wo sich der 30 Jahre alte Verdächtige aufhält, blieb laut Polizei jedoch unbekannt.

Dem Mann werden insgesamt sieben Übergriffe in Berlin und Brandenburg zwischen dem 12. und 30. Juni zur Last gelegt: Fünf davon im Grunewald oder dessen näherer Umgebung im Berliner Südwesten, eine im brandenburgischen Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und eine in Bernau nordöstlich von Berlin.