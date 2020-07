Wieder mehr bestätigte Corona-Infektionen in Brandenburg

Potsdam. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Brandenburg ist wieder etwas gestiegen. Von Montag auf Dienstag seien fünf neue Fälle hinzugekommen, berichtete das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam. Jeweils zwei Infektionen meldeten die Landkreise Barnim und Oberspreewald-Lausitz, einen neuen Fall registrierte der Kreis Potsdam-Mittelmark. Am Tag zuvor war ein neuer Fall gemeldet worden, einer wurde wegen einer Korrektur abgezogen. Seit Anfang März haben sich 3487 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Bisher starben 173 Corona-Patienten, diese Zahl blieb unverändert. Rund 3230 Patienten gelten derzeit als genesen, so viele wie am Tag zuvor. Die Zahl der Erkrankten wird auf rund 80 geschätzt.

( dpa )