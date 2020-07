Auch Petkovic verliert bei Tennis-Einladungsturnier

Berlin. Die deutschen Tennis-Profis sind beim Einladungsturnier im Berliner Steffi-Graf-Stadion alle im Viertelfinale ausgeschieden. Zum Abschluss am Montag verlor Andrea Petkovic, die Darmstädterin unterlag der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova 4:6, 1:6. Die Tschechin trifft an diesem Dienstag auf die Niederländerin Kiki Bertens. Im anderen Halbfinale tritt zuvor die Ukrainerin Jelina Switolina gegen Anastasija Sevastova aus Lettland an, die von der Aufgabe der verletzten Julia Görges profitierte.

Bei den Herren hatten Jan-Lennard Struff und Tommy Haas bei seinem Kurz-Comeback jeweils knapp verloren.