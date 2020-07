Ein Prozess gegen Clankriminelle ganz ohne Krawall

Berlin. Jahrelang fragten sich Berlins Experten, wie sie mit dem Thema Clankriminalität vor Gericht umgehen müssen. Journalisten wurden auf Justizfluren angegriffen, Angehörige randalierten in den Gängen. Umso erstaunlicher, wie ruhig Veysel K. am Montag auf der Anklagebank sitzt. Der 38 Jahre alte gebürtige Berliner trägt ein weißes Hemd und schaut so vor sich hin, dass die Reporter im Saal 606 des Berliner Amtsgerichts seinen Blick als „teilnahmslos“ beschreiben müssen – eher eine Ausnahme für ein Mitglied der organisierten Kriminalität, der nicht nur aus dem Umfeld des berüchtigten Clans A.-C. stammt, sondern auch mit dem Sänger Bushido zu tun hatte.

Nicht immer decken sich die Erinnerungen der Zeugen

Überhaupt wird von dieser Verhandlung im Gedächtnis bleiben, wie reibungslos alles funktioniert. Auf der Richterbank sind die Frauen in der Überzahl, der Sicherheitsbeamte erinnert Anwesende ausnehmend freundlich daran, ihre Mobiltelefone auszuschalten – und trägt dabei einen Hipster Dutt auf dem Kopf. Nach und nach ruft der Richter die Zeugen auf und bittet sie, ihre Version der Ereignisse zu schildern. Nicht immer decken sich ihre Erinnerungen mit den Ereignissen, die von der Anklage beschrieben werden. Einmal sagt ein Zeuge: „Wenn ich es damals so zu Protokoll gegeben habe, wird es wohl stimmen.“

Dabei liegen die acht Vorfälle, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden, noch nicht einmal ein Jahr zurück. So soll Veysel K. am 27. August 2019 gemeinsam mit einem bislang Unbekannten einen Mann in Schöneberg geschlagen haben, um ihm Geld abzunötigen. Sie standen vor eine Kneipe und befahlen dem Mann mit Waffengewalt, in ein bereitstehendes Auto zu steigen.

Auch Tim Wiese soll involviert gewesen sein

Am 12. November 2019 soll der Angeklagte vor einem Café in Berlin-Tiergarten mit einer Pistole sieben Mal in die Luft geschossen haben. Die Anklage spricht dezidiert auch von einer 9-Millimeter-Waffe. Dass auch Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese mit dabei gestanden haben soll, wird nicht erwähnt. Auch die anderen sechs Anklagepunkte handeln von typischen Delikten der Clankriminalität: Drogen und illegale Waffen. Als am vergangenen Freitag ein SEK-Kommando den „Mann fürs Grobe“ festnahm, fanden die Beamten noch mehr als 30 Gramm Kokain bei ihm.

Der Angeklagte habe zu diesem Zeitpunkt wegen einer früheren Verurteilung unter Führungsaufsicht gestanden und gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Das Urteil wird trotzdem noch auf sich warten lassen. Auch deshalb, weil ein Zeuge zunächst unentschuldigt fehlte und die Entschuldigung, die dann zu spät den Gerichtssaal erreichte, noch überprüft werden muss.

Am Ende der Verhandlung schaut Veysel K. noch einmal alle Menschen im Saal an. Er sieht sehr ernüchtert aus.