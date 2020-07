Die Zentrale der Bankgesellschaft am Alexanderplatz 2006: Kurz darauf nannte sich das Institut um und wurde vom Land an den Sparkassenverband verkauft.

Berlin und seine Krisen Als Berlin in den finanziellen Abgrund blickte

Berlin. Ende 2000 war die Party vorbei. Die in den Jahren zuvor vom damaligen CDU/SPD-Senat geschmiedete Bankgesellschaft Berlin musste sich ehrlich machen. Gewaltige Risiken traten zu Tage. Die Rede war von einer Milliarde D-Mark notwendiger Wertberichtigungen und von faulen Krediten in Höhe von sechs Milliarden D-Mark. Das Geldhaus hatte sich in existenzielle Schwierigkeiten manövriert. Die Bankenaufsicht drohte, das Institut zu schließen.