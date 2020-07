Feuerwehrübung: Höhenretter in der Reichstagskuppel

Berlin. Spezialisten der Berliner Feuerwehr wollen am Mittwoch (12.30 Uhr) im Reichstag trainieren. Höhenretter werden die Rettung eines Verletzten aus der Reichstagskuppel üben, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Es geht dabei um den Kegel im Inneren der gläsernen Kuppel, der Tageslicht in den zehn Meter tiefer gelegenen Plenarsaal führt und auch verbrauchte Luft aus dem Saal absaugt. Für die technische Steuerung im Konus sind Haustechniker der Bundestagsverwaltung verantwortlich. Von den unteren Etagen des Innenraums solle bei der Übung eine verletzte Person geborgen werden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wird angenommen, dass ein Mensch in den Konus geraten sei.

