Corona-Newsblog in Berlin: 8637 Infektionen, 217 Tote, , Ampeln grün

Weil in einigen Bundesländern die Zahl der Corona-Infektionen sinkt, wird vielerorts eine Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Lockerung könnte bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Eine Umfrage in Berlin.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 8637 Menschen infiziert. 217 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 7995 Patienten gelten als genesen.

Maskenpflicht, Bußgelder, Lockerungen, Untersuchungsstellen: Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

10.18 Uhr: Wir starten ein neues Corona-Blog für Berlin

7 Uhr: Bibliotheken öffnen wieder zu regulären Zeiten

In Berlin öffnen die Zentral- und Landesbibliothek, die Stadtbibliothek und die Amerika-Gedenkbibliothek ab heute wieder regulär (Mo.- Fr., 10 - 21 Uhr, Sa. 10 - 19 Uhr). Sie waren seit Mitte März geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Die Besucherzahlen sind allerdings weiterhin beschränkt. In allen Bibliotheken gilt die Maskenpflicht.

6.10 Uhr: Corona-App noch nicht mit Gesundheitsämtern und Laboren verbunden

Die mangelnde Digitalisierung im Berliner Gesundheitswesen wirkt sich auf die seit Mitte Juni verfügbare Corona-Warn-App aus. Nach wie vor funktioniert die digitale Verbindung zwischen der App sowie den Gesundheitsämtern und Laboren via QR-Code nicht. Das geht aus einer Antwort der Senatsgesundheitsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Bernd Schlömer hervor.

Folge: Wer der App einen positiven Corona-Test melden möchte, um andere zu warnen, muss eine Hotline anrufen. Dann wird mittels bestimmter Fragen verifiziert, ob die Person wirklich erkrankt ist. Ist das der Fall, erhält sie eine Bestätigung auf ihr Smartphone, mittels der dann die Kontaktpersonen über die App informiert werden können. Die können sich dann zum Beispiel selbst testen lassen.

Eigentlich soll dieses anonymisierte Verfahren automatisiert über QR-Codes funktionieren, die Gesundheitsämter und Labore erzeugen, in denen die Corona-Tests ausgewertet werden. Doch das wird in Berlin noch dauern. „Es ist geplant, die derzeit noch erforderliche telefonische Verifikation im Zuge der zunehmenden digitalen Anbindung schrittweise abzubauen“, erklärte die Gesundheitsverwaltung.

Bisher seien die Berliner Gesundheitsämter noch nicht an den Server zur Erzeugung der QR-Codes angeschlossen. „Dies wird voraussichtlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen.“ Gleiches Bild bei den Laboren: „Die technischen Möglichkeiten werden erst in den nächsten Wochen entstehen“, hieß es in der Antwort.

Gleichwohl ruft der Senat alle Bürger auf, die Corona-App auf ihr Smartphone herunterzuladen. „Da der Medienbruch eine vorübergehende Erscheinung ist, die Unterbrechung von Infektionsketten zur Bekämpfung der Pandemie jedoch nicht verzögert werden soll, empfiehlt der Senat die Nutzung der Corona-Warn-App auch zum gegenwärtigen Entwicklungsstand“, so die Gesundheitsverwaltung.

6 Uhr: Jugendherbergen öffnen schrittweise

Die Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg erleben derzeit einen durchwachsenen Corona-Sommer. Elf der insgesamt 19 Einrichtungen in den beiden Ländern sind bereits wieder geöffnet, zum Teil mit Einschränkungen, wie der Jugendherbergsverband Berlin-Brandenburg mitteilte. Weitere sollen schrittweise öffnen. „Wir sind verhältnismäßig gut gebucht“, sagte Verbandssprecher Marcus Hirschberg. Statt Schulklassen und Sportvereinen buchten vor allem Familien und Einzelgäste.

Zwar konnten die Herbergen in Berlin und Brandenburg seit Pfingsten nach rund zweieinhalb monatiger Pause wieder öffnen. Mit dem Mindestabstand von 1,50 Meter bei Menschen aus verschiedenen Haushalten und den Hygieneregeln seien viele Häuser jedoch nur zu 60 Prozent buchbar, sagte Hirschberg. Die Herbergen, die noch geschlossen seien, hätten Abstands- und Hygieneregeln nicht umsetzen können oder es sei ein zu großer Aufwand gewesen.

+++ Sonntag, 12. Juli 2020 +++

19.15 Uhr: Nur eine Neuinfektion in Berlin

in Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 217. Eine neue Infektion wurde bestätigt, 20 gab es am Tag zuvor. 425 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 452 waren es am Sonnabend. 7995 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 16, das ist eine Person weniger als am Vortag. Insgesamt liegen 48 Menschen in Krankenhäusern, das sind fünf Patienten weniger als Sonnabend. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,8 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Bezirk Fallzahl Inzidenz Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 865 (0) 251,8 814 Friedrichshain-Kreuzberg 705 (0) 242,8 654 Lichtenberg 470 (0) 159,8 398 Marzahn-Hellersdorf 494 (0) 183,0 448 Mitte 1267 (0) 328,5 1175 Neukölln 1064 (0) 322,5 968 Pankow 799 (0) 195,2 740 Reinickendorf 672 (0) 252,2 620 Spandau 465 (0) 189,6 440 Steglitz-Zehlendorf 604 (+1) 194,8 577 Tempelhof-Schöneberg 824 (0) 234,8 768 Treptow-Köpenick 408 (0) 149,1 393 Summe 8637 (+1) 229,1 7995

