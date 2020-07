Corona-Newsblog in Berlin: 8655 Infektionen, 219 Tote, Ampeln grün

Weil in einigen Bundesländern die Zahl der Corona-Infektionen sinkt, wird vielerorts eine Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Lockerung könnte bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Eine Umfrage in Berlin.

Corona-Newsblog in Berlin Zwei weitere Todesfälle und 18 Neuinfektionen in Berlin

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 8655 Menschen infiziert. 219 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 8036 Patienten gelten als genesen.

Patienten gelten als genesen. Maskenpflicht, Bußgelder, Lockerungen, Untersuchungsstellen: Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Corona-Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

16.26 Uhr: Brandenburg hält an möglichst lokaler Corona-Strategie fest

Das Brandenburger Gesundheitsministerium setzt in der Diskussion um ein zielgenaueres Durchgreifen bei Corona-Ausbrüchen auf ein möglichst lokales Vorgehen. Vor allem für den Fall von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen seien die Landkreise und kreisfreien Städte aufgefordert, effektive Schutzmaßnahmen zu treffen, erklärte Staatssekretär Michael Ranft am Dienstag in Potsdam. Dabei können etwa Corona-Tests und eine 14-tägige Quarantäne angeordnet werden wie im Fall der Kita in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), wo nach der Infektion einer Mitarbeiterin hunderte Menschen getestet wurden.

Die Bundesregierung hatte bei den Ländern regionale Ausreisebeschränkungen angeregt. In Brandenburg wird derzeit nirgendwo ein Wert von 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen erreicht, der höchste Wert lag nach Angaben vom Dienstag mit 4,5 im Kreis Oberspreewald-Lausitz. Für Reisende aus Risikogebieten gilt auch in Brandenburg ein Verbot der Übernachtung in Hotels oder Ferienwohnungen, falls sie kein höchstens zwei Tage altes negatives Testergebnis vorlegen können.

14.02 Uhr: Gesundheitssenatorin offen für neue Ideen zu Corona-Hotspots

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zeigt sich offen für eine Diskussion über ein zielgenaueres Vorgehen bei regionalen Corona-Ausbrüchen in Deutschland. „Wir freuen uns über einen Vorschlag dazu aus dem Kanzleramt“, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Darüber werden wir dann in der Gesundheitsministerkonferenz beraten.“ Die nächste Schalte dieser Fachministerrunde sei am kommenden Montag (20. Juli) geplant.

Anfang Mai hatten Bund und Länder vereinbart, dass Beschränkungen erlassen werden, wenn in einem Kreis binnen sieben Tagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen den Grenzwert von 50 pro 100.000 Einwohner übersteigt. Dazu zählen Beherbergungsverbote und Quarantäneregeln für Menschen aus betroffenen Regionen. Jetzt regt die Bundesregierung ein zielgenaueres Durchgreifen bei regionalen Corona-Ausbrüchen an. In einer Video-Schalte mit den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer regte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Montag mehr Tests und Ausreisebeschränkungen an. Beschlüsse dazu wurden noch nicht gefasst.

12.30 Uhr: Brandenburg will Regelstudienzeit verlängern

Studenten in Brandenburg sollen nach dem Willen der rot-schwarz-grünen Koalition keine Nachteile etwa bei Bafög-Zahlungen haben, wenn sie ihr Studium wegen der Corona-Krise verlängern müssen. Das Sommersemester 2020 solle nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden, erklärten die Regierung. Geplant sei, die Regelstudienzeit für alle Studenten, die im Sommersemester 2020 in Brandenburg eingeschrieben waren, um ein Semester zu verlängern. Das Hochschulgesetz werde geändert, damit sich ein unverschuldet längeres Studium nicht auf soziale Leistungen und andere Unterstützungen auswirke, die damit verbunden sind.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Brandenburger Universitäten und Fachhochschulen im März geschlossen. Seit April wurden die meisten Lehrveranstaltungen per Internet angeboten. Nur solche Veranstaltungen, bei denen Präsenz erforderlich war wie Laborarbeiten, waren unter Hygieneauflagen möglich. Seit 22. April haben Hochschulbibliotheken unter Auflagen wieder geöffnet.

10.26 Uhr: Wieder mehr bestätigte Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Brandenburg ist wieder etwas gestiegen. Von Montag auf Dienstag seien fünf neue Fälle hinzugekommen, berichtete das Gesundheitsministerium in Potsdam. Jeweils zwei Infektionen meldeten die Landkreise Barnim und Oberspreewald-Lausitz, einen neuen Fall registrierte der Kreis Potsdam-Mittelmark.

Seit Anfang März haben sich 3487 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Bisher starben 173 Corona-Patienten, diese Zahl blieb unverändert. Rund 3230 Patienten gelten derzeit als genesen, so viele wie am Tag zuvor. Die Zahl der Erkrankten wird auf rund 80 geschätzt.

10.15 Uhr: Berliner Fußball - Termin für Saisonstart weiter unklar

Trotz der sofortigen Freigabe von Kontaktsport durch den Senat gibt es für den Berliner Jugend- und Amateurfußball weiter keinen Termin für den Start der neuen Saison. Denn grünes Licht für den Wettkampfspielbetrieb ist in der veröffentlichten Neuregelung der Corona-Regeln nicht vorgesehen. Ziel sei es, den Re-Start dann im September durchzuführen - das wäre dann nach einer rund halbjährigen Corona-Pause. Dies könnte unter anderem zur Folge haben, dass der Berliner Pokalsieger als Teilnehmer am DFB-Pokal nicht rechtzeitig ermittelt werden kann. Die erste Runde des nationalen Cups soll vom 11. bis 14. September gespielt werden.

+++ Montag, 14. Juli 2020 +++

17.55 Uhr: Zwei weitere Todesfälle und 18 Neuinfektionen in Berlin

In Berlin sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 219. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagabend mit. 18 neue Infektion wurde bestätigt, eine gab es am Tag zuvor. 400 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 425 waren es am Sonntag. 8036 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 23, das sind sieben Personen mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 53 Menschen in Krankenhäusern, das sind fünf Patienten mehr als am Sonntag. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,12 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Die Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 866 (+1) 819 Friedrichshain-Kreuzberg 705 (0) 660 Lichtenberg 475 (+5) 400 Marzahn-Hellersdorf 494 (0) 453 Mitte 1273 (+6) 1180 Neukölln 1064 (0) 972 Pankow 803 (+4) 743 Reinickendorf 672 (0) 625 Spandau 465 (0) 443 Steglitz-Zehlendorf 604 (0) 577 Tempelhof-Schöneberg 826 (+2) 770 Treptow-Köpenick 408 (0) 394 Summe 8655 (+18) 8036

14.48 Uhr: Kontakt- und Mannschaftssport in Berlin wieder möglich

Berlin macht den Weg für Kontakt- und Mannschaftssport während der Coronavirus-Pandemie frei. Wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag mitteilte, soll die Freigabe von Sportarten wie Wassersport/Rudern, Kampfsport und Fußball vorbereitet werden. Voraussetzung sei, dass in festen Trainingsgruppen und unter Einhaltung eines Nutzungs- und Hygienekonzepts des jeweiligen Sportfachverbandes trainiert werde. Zudem müssen Teilnehmerlisten erstellt werden.

Der Berliner Senat will am Dienstag nächster Woche (21. Juli) weitere Lockerungen diskutieren, es könnte eine Anpassung der Infektionsschutzverordnung folgen. Bis dahin würden Vergehen gegen das dort festgeschriebene Kontaktsportverbot nicht mehr geahndet, so Geisel. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

In den vergangenen Tagen hatte es teils heftige Proteste gegen die Corona-Regeln gegeben, die den Trainings- und Wettkampfbetrieb in allen Sportarten in der Hauptstadt stark einschränken. Der Berliner Sport hatte sich am Montag in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller gewandt. Am Vortag hatten Sportlerinnen und Sportler vor dem Roten Rathaus bereits dafür demonstriert, dass der Senat die Abstandsregeln bei Kontaktsportarten abschafft. Berlin war das einzige Bundesland mit so strikten Verboten bei Kontaktsportarten.

13.03 Uhr: Berliner Sportvereine schreiben offenen Brief an Regierenden

Mit einem offenen Brief erhöht der Berliner Sport den Druck auf den Senat, die Corona-Regeln für den Trainings- und Wettkampfbetrieb in allen Sportarten weiter zu lockern. Die Berliner Vereine und Verbände seien sich ihrer Verantwortung in den Zeiten der Coronavirus-Pandemie wohl bewusst, auch Hygienekonzepte seien erstellt worden, heißt es in den Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). „Zunehmend wächst bei uns jedoch Unverständnis über teilweise nicht nachvollziehbare Regeln und Ungleichbehandlung“, betonte der Landessportbund am Montag.

Am Vortag hatten Sportlerinnen und Sportler vor dem Roten Rathaus bereits dafür demonstriert, dass der Senat die Abstandsregeln bei sogenannten Kontaktsportarten abschafft. Berlin ist mittlerweile das einzige Bundesland mit so strikten Verboten beispielsweise für Fußball, Handball, Hockey, Kampfsportarten und Teambesetzungen etwa beim Rudern und Kanu. „Wir fordern insbesondere die Anpassung an die Regeln im Land Brandenburg und hoffen sehr, dass der Senat schnellstmöglich eine positive Entscheidung trifft“, betonte LSB-Präsident Thomas Härtel.

„Hinzu kommen die unterschiedlichen Umsetzungen auf Bezirksebene, die für unsere Vereine, die überwiegend ehrenamtlich geführt werden, kaum noch nachvollziehbar sind und ihnen die Wiederaufnahme des Sports unverantwortlich erschweren“, heißt es in dem Brief an Müller.

11.46 Uhr: Zahl erfasster Corona-Infektionen in Brandenburg bleibt gleich

In Brandenburg sind die bestätigten Corona-Infektionen unter dem Strich nicht weiter gestiegen. Ein neuer Fall sei zwar von Sonntag auf Montag im Kreis Dahme-Spreewald hinzugekommen, im Kreis Märkisch-Oderland sei aber einer als Korrektur abgezogen worden, berichtete das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam. Damit haben sich seit Anfang März 3482 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Bisher starben 173 Corona-Patienten. Rund 3230 Patienten gelten derzeit als genesen, das sind zehn mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Erkrankten wird auf rund 80 geschätzt.

10.15 Uhr: Union-Plan - Auch die Eisbären wollen volle Stadien

Geschäftsführer Peter John Lee von den Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga begrüßt die Pläne des 1. FC Union Berlin, in der Fußball-Bundesliga zu Beginn der kommenden Saison wieder in einem vollen Stadion zu spielen. Die Zuschauer vor dem Betreten der Alten Försterei auf Corona zu testen, sei „eine super Idee“, sagte Lee der Zeitung "Bild": „Als ich davon hörte, sagte ich mir: Wow, das müssen wir auch machen. Aber es will alles gut überlegt sein. Die Tests verursachen natürlich Kosten.“

Mit seinem in Deutschland bislang einmaligen Vorhaben sorgt Union für viel Aufsehen. Der Club will „spätestens“ ab dem ersten Spieltag der kommenden Saison - also ab Mitte September - wieder eine „Vollauslastung“ seines Stadions erreichen, wie die Köpenicker mitteilten. Dazu soll es umfassende Tests auf das Coronavirus für alle Stadionbesucher geben. Das Konzept will der Club gemeinsam mit dem Berliner Senat und dem zuständigen Gesundheitsamt des Stadtbezirks Treptow-Köpenick ausarbeiten.

„Auch wir arbeiten an verschiedenen Konzepten, wie Spiele mit Zuschauern möglich sein könnten“, sagte Lee mit Blick auf den für November geplanten Start der Eishockey-Saison. Eigentlich hätten die Eisbären in der DEL schon Mitte September loslegen sollen, doch in der Hoffnung auf die Rückkehr der Fans in die Hallen war der Starttermin in der Vorwoche nach hinten verlegt worden.

10 Uhr: Wir starten ein neues Corona-Blog für Berlin

Alle bisherigen Nachrichten und Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

7 Uhr: Bibliotheken öffnen wieder zu regulären Zeiten

In Berlin öffnen die Zentral- und Landesbibliothek, die Stadtbibliothek und die Amerika-Gedenkbibliothek ab heute wieder regulär (Mo.- Fr., 10 - 21 Uhr, Sa. 10 - 19 Uhr). Sie waren seit Mitte März geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Die Besucherzahlen sind allerdings weiterhin beschränkt. In allen Bibliotheken gilt die Maskenpflicht.

6.10 Uhr: Corona-App noch nicht mit Gesundheitsämtern und Laboren verbunden

Die mangelnde Digitalisierung im Berliner Gesundheitswesen wirkt sich auf die seit Mitte Juni verfügbare Corona-Warn-App aus. Nach wie vor funktioniert die digitale Verbindung zwischen der App sowie den Gesundheitsämtern und Laboren via QR-Code nicht. Das geht aus einer Antwort der Senatsgesundheitsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Bernd Schlömer hervor.

Folge: Wer der App einen positiven Corona-Test melden möchte, um andere zu warnen, muss eine Hotline anrufen. Dann wird mittels bestimmter Fragen verifiziert, ob die Person wirklich erkrankt ist. Ist das der Fall, erhält sie eine Bestätigung auf ihr Smartphone, mittels der dann die Kontaktpersonen über die App informiert werden können. Die können sich dann zum Beispiel selbst testen lassen.

Eigentlich soll dieses anonymisierte Verfahren automatisiert über QR-Codes funktionieren, die Gesundheitsämter und Labore erzeugen, in denen die Corona-Tests ausgewertet werden. Doch das wird in Berlin noch dauern. „Es ist geplant, die derzeit noch erforderliche telefonische Verifikation im Zuge der zunehmenden digitalen Anbindung schrittweise abzubauen“, erklärte die Gesundheitsverwaltung.

Bisher seien die Berliner Gesundheitsämter noch nicht an den Server zur Erzeugung der QR-Codes angeschlossen. „Dies wird voraussichtlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen.“ Gleiches Bild bei den Laboren: „Die technischen Möglichkeiten werden erst in den nächsten Wochen entstehen“, hieß es in der Antwort.

Gleichwohl ruft der Senat alle Bürger auf, die Corona-App auf ihr Smartphone herunterzuladen. „Da der Medienbruch eine vorübergehende Erscheinung ist, die Unterbrechung von Infektionsketten zur Bekämpfung der Pandemie jedoch nicht verzögert werden soll, empfiehlt der Senat die Nutzung der Corona-Warn-App auch zum gegenwärtigen Entwicklungsstand“, so die Gesundheitsverwaltung.

6 Uhr: Jugendherbergen öffnen schrittweise

Die Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg erleben derzeit einen durchwachsenen Corona-Sommer. Elf der insgesamt 19 Einrichtungen in den beiden Ländern sind bereits wieder geöffnet, zum Teil mit Einschränkungen, wie der Jugendherbergsverband Berlin-Brandenburg mitteilte. Weitere sollen schrittweise öffnen. „Wir sind verhältnismäßig gut gebucht“, sagte Verbandssprecher Marcus Hirschberg. Statt Schulklassen und Sportvereinen buchten vor allem Familien und Einzelgäste.

Zwar konnten die Herbergen in Berlin und Brandenburg seit Pfingsten nach rund zweieinhalb monatiger Pause wieder öffnen. Mit dem Mindestabstand von 1,50 Meter bei Menschen aus verschiedenen Haushalten und den Hygieneregeln seien viele Häuser jedoch nur zu 60 Prozent buchbar, sagte Hirschberg. Die Herbergen, die noch geschlossen seien, hätten Abstands- und Hygieneregeln nicht umsetzen können oder es sei ein zu großer Aufwand gewesen.

+++ Sonntag, 12. Juli 2020 +++

19.15 Uhr: Nur eine Neuinfektion in Berlin

in Berlin ist kein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 217. Eine neue Infektion wurde bestätigt, 20 gab es am Tag zuvor. 425 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 452 waren es am Sonnabend. 7995 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 16, das ist eine Person weniger als am Vortag. Insgesamt liegen 48 Menschen in Krankenhäusern, das sind fünf Patienten weniger als Sonnabend. Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,8 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Bezirk Fallzahl Inzidenz Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 865 (0) 251,8 814 Friedrichshain-Kreuzberg 705 (0) 242,8 654 Lichtenberg 470 (0) 159,8 398 Marzahn-Hellersdorf 494 (0) 183,0 448 Mitte 1267 (0) 328,5 1175 Neukölln 1064 (0) 322,5 968 Pankow 799 (0) 195,2 740 Reinickendorf 672 (0) 252,2 620 Spandau 465 (0) 189,6 440 Steglitz-Zehlendorf 604 (+1) 194,8 577 Tempelhof-Schöneberg 824 (0) 234,8 768 Treptow-Köpenick 408 (0) 149,1 393 Summe 8637 (+1) 229,1 7995

Corona - Mehr zur Pandemie