Digitale Lehre: Bildschirm-Seminare statt Hörsaal

Die digitale Lehre mit Laptop und Lernvideos wird an Berlins Universitäten die Regel.

Corona zwang Berlins Hochschulen in den Online-Modus. Dort werden sie trotz der niedrigen Infektionszahlen weiterhin bleiben.

Berlin. Computer statt Hörsaal: Innerhalb weniger Wochen haben alle Berliner Hochschulen in der Corona-Pandemie im Frühjahr auf digitale Lehre umgestellt. Zum Ende der Vorlesungszeit am 18. Juli ist klar: Das wird zu großen Teilen auch so bleiben.

„Die Lehre im Wintersemester wird erneut im Wesentlichen digital stattfinden“, sagte Hans-Ulrich Heiß, Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit an der Technischen Universität Berlin (TU). Ausnahmen seien Laborkurse und einige kleinere Seminare. „Wir wollen darüber hinaus für unsere Erstsemester in Bachelorstudiengängen jeweils eine Pflichtveranstaltung in Präsenz anbieten“, ergänzte er. Gerade für die Anfänger sei es wichtig, Kommilitonen persönlich kennenzulernen, auch, um Lerngruppen zu bilden.

Ähnlich plant das auch die Humboldt-Universität. Ein großer Wunsch sei eine Rückkehr zur Präsenzlehre, sagte Sprecher Frank Aischmann. Doch solange die Pandemie anhalte, müssten weiterhin zum Großteil digitale Angebote bereitstehen – allein schon mit Blick auf Risikogruppen und die nötigen Abstände.

Humboldt-Uni will Prüfungen physisch stattfinden lassen

„Wir streben daher ein Kombisemester an mit einem hohen Anteil digitaler Lehre“, ergänzte der Sprecher. Prüfungen und Praxisformate sollten jedoch, sofern möglich, als persönliche Begegnung stattfinden. Für die HU sei die Umstellung auf Online-Lehre ein Kraftakt gewesen. Zu rund 87 Prozent sei er aber gelungen – das entspreche rund 5000 Lehrveranstaltungen.

Dabei entstehen auch Ideen. „Einerseits erleben wir gerade schmerzhaft, wie wichtig die Universität mit ihren Ressourcen als Raum zum Lernen, Lehren und Forschen ist“, sagte Aischmann. „Andererseits zwingt uns die Diskussion um die Möglichkeiten und Einschränkungen der digitalen Lehre durchaus auch, einiges an der Präsenzlehre zu hinterfragen, was wir bisher einfach als gegeben betrachtet haben.“ Bei der Suche nach Reformen würden die Studierenden beteiligt.

Die Freie Universität (FU) hat bereits in der Vergangenheit Online-Kurse angeboten, bei denen der Zugang für Studierende über Blackboard geregelt wurde. Auch „E-Learning“ sei schon seit 2003 ein großes Thema, berichtete Präsidenten-Sprecher Goran Krstin. Das aktuelle Sommersemester sei dennoch anders abgelaufen. Zu den Angeboten gehörten zum Beispiel virtuelle Seminare, Fragen per Chat, Diskussionen über Telefon- und Videokonferenzen und eine Twitter-Vorlesung. Zu 90 Prozent habe die FU-Lehre so digital stattfinden können. Eine Analyse der Nutzung des zentralen Videokonferenzsystems der Uni habe im Juni mehr als 350.000 Teilnehmer verzeichnet.

An der TU Berlin ist die Bilanz des Sommersemesters durchwachsen. Vor der Pandemie lag der Anteil digitaler Lehrveranstaltungen bei weniger als zwei Prozent, berichtete Vizepräsident Heiß. Je nach Fakultät seien nun fünf bis 20 Prozent der Veranstaltungen ausgefallen. Dabei ging es allerdings oft um Labor- und Werkstattkurse in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften sowie um Exkursionen. Inzwischen seien einige mit kleiner Studentenzahl aber wieder angelaufen.

Obwohl es der TU gelungen sei, online auf 80 bis 90 Prozent hochzufahren, sei noch nicht klar, wie es mit dem Lernerfolg aussehe, ergänzte Heiß. Auch Klausurergebnisse gebe es noch nicht. All das will die Uni aber auswerten, um zu sehen, welche Effekte die erzwungene Digitalisierung hatte – positiv wie negativ. Beliebt bei Studierenden seien zum Beispiel jetzt schon Lehrvideos als Alternative zur Vorlesung im Hörsaal. Denn sie ließen sich unabhängig von Zeit und Ort anschauen.

Nicht erweichen ließen sich die Unis vom Wunsch ihrer Studenten nach einem Freiversuch bei Prüfungen. Dabei würde ein Bestehen gewertet, ein Durchfallen dagegen nicht. Auch Wissenschafts-Staatssekretär Steffen Krach hatte am Freitag Sympathie für diese Idee gezeigt. Die TU sieht dafür aber eine fehlende Rechtsgrundlage und viele ungelöste Probleme mit Blick auf den Grundsatz der Gleichbehandlung. Und die Hochschulen wollten in dieser Frage an einem Strang ziehen.

„Alle Prüfungen sind freiwillig“, sagte Heiß. Die Möglichkeiten zum Rücktritt seien anders als früher nun auch extrem kulant. Das bestätigt auch die HU. Für die FU versicherte Sprecher Krstin, dass Studierende, die im Sommersemester nicht alle geplanten Lehrveranstaltungen belegen und Prüfungen ablegen können, daraus keine Nachteile haben werden.

Der Senat hatte den Berliner Hochschulen rund zehn Millionen Euro Zuschuss für das Pandemie-Semester gewährt. Die großen Unis haben das Geld vor allem in den Ausbau ihrer IT-Infrastruktur gesteckt, zum Beispiel für mehr Server-, Speicher- und Bandbreiten-Kapazitäten sowie Lizenzkosten für Videokonferenzsysteme und Software zur Videoaufzeichnung. Dazu kamen Tablets, Kameras und Mikrofone für Dozenten, die ihre Lehrvideos nun oft im Homeoffice drehen. Für Studenten habe es ein Angebot für Leih-Computer gegeben. „Das Geld ist inzwischen fast vollständig ausgegeben. Für das kommende Wintersemester fallen jedoch weitere Kosten an“, betont TU-Planer Heiß.