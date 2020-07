Blick vom Dach des Debis-Hauses am Potsdamer Platz

C. Latz und D. Bath

Innovationsförderung boomt in Berlin

Berlin. In Berlin ansässige Unternehmen erleben trotz Corona-Krise einen deutlichen Anstieg bei den Fördersummen für innovative Projekte. Das erklärte Stefan Franzke, Chef der Berliner Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner, im Interview mit der Berliner Morgenpost. „Das boomt derzeit. Die Berliner Unternehmen sind so innovativ wie nie“, sagte Franzke. Demnach würden sich die bislang in diesem Jahr akquirierten Fördermittel für Forschung und Entwicklung auf 46 Millionen Euro summieren. Im vergangenen Jahr habe der Betrag zu diesem Zeitpunkt bei 40 Millionen Euro gelegen.

Berlin Partner habe zudem noch nie so viele Beratungen zum Thema Innovationsförderung durchgeführt wie derzeit, sagte Franzke. Normalerweise seien es im Schnitt hundert laufende Projekte. „Jetzt sind es doppelt so viele“, erklärte der Berlin-Partner-Chef. Die eingeworbenen Mittel verteilten sich über Betriebe unterschiedlichster Größe. „Das sind nicht nur die großen Unternehmen wie Siemens oder BMW, sondern auch viele kleine Firmen.“ Inhaltlich gäbe es bei den geförderten Projekten einen klaren Schwerpunkt beim Thema Digitalisierung. „Alles hat mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Das ist der Treiber“, sagte Franzke. Führend seien dabei die Branchen Gesundheit und Mobilität.

Kaufhausflächen könnte von Handwerkern genutzt werden

Mit Blick auf die wegen der Corona-Pandemie gesunkene Nachfrage nach Büroimmobilien in Berlin sprach Franzke von einem Luftholen. „In den vergangenen Jahren bestand die Herausforderung vor allen Dingen darin, überhaupt verfügbare Büroflächen zu finden“, erklärte er. Die niedrige Leerstandsquote habe die Preise zuvor nach oben getrieben. „Das war für Start-ups ein Problem, aber auch für kleinere Unternehmen, die selbst nicht so hohe Gewinne erzielten, um die aufgerufenen Mieten zahlen zu können“, sagte Franzke. „Von daher ist das jetzt eine Erleichterung, auch wenn sie nicht gewünscht war.“

Der Chef der Wirtschaftsförderung warnte davor, angesichts der aktuellen Situation die Anstrengungen für neue Büroflächen zurückzufahren. Er könne nur „vehement auffordern“, Genehmigungsverfahren und Prozesse für neue Büro-, aber auch Industrieflächen weiter voranzutreiben. „Wer jetzt denkt, wir bräuchten diese Flächen nicht weiter, der hat nicht verstanden, wie groß der Druck vorher war“, sagte Franzke. Zudem kämen Flächen, die aktuell geplant würden, erst in zwei bis drei Jahren auf den Markt. „Das sieht die Welt wieder ganz anders aus.“ Zwar treffe das veränderte Konsumverhalten und das Fehlen von Touristen und Geschäftsreisenden gerade Einzelhandelsflächen, so der Berlin-Partner-Chef. „Aber der Bedarf an Gewerbeflächen wird nicht geringer werden und ist nach wie vor hoch.“

Franzke forderte neue Ideen, wie mit Leerstand im Einzelhandel umgegangen werden könne. „Wichtig ist jetzt, dass wir uns Lösungen überlegen für die wegen der Krise frei werdenden Flächen.“ Er schlug vor, von Filialschließungen betroffene Kaufhäuser in Berlin kurzfristig durch Handwerker zu nutzen. „Diese großen Flächen könnte man zum Beispiel auch als Pop-up-Areale für Handwerker verwenden“, erklärte Franzke. Über die Idee habe er bereits mit der Berliner Handwerkskammer-Präsidentin Carola Zarth gesprochen.

Der Chef der Berliner Standortmarketingagentur will die deutsche Hauptstadt nach Corona zudem anders im Ausland vermarkten. „Wir können davon ausgehen, dass es sich sehr stark rumgesprochen hat, dass Deutschland vorbildlich mit dem Coronavirus und den Folgen umgegangen ist. Damit werden wir hausieren gehen“, erklärte er. Ein „Pfund“ für Arbeitnehmer nannte Franzke etwa die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das System der Kurzarbeit und ein funktionierendes Gesundheitssystem. Während der Pandemie seien nur wenige neue Ansiedlungsprojekte hinzugekommen, aber immerhin auch keines abgesprungen.

