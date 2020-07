Warum Berlins Generalstaatsanwältin dem Staat vertraut

Mag Elefanten: Margarete Koppers ist seit März 2018 Generalstaatsanwältin in Berlin.

Berlin. Das Bürozimmer im Kammergericht an der Elßholzstraße ist hell, auf dem Sideboard stehen Elefanten in aller Form, an der Wand hängt ein großes Elefantenbild. „Mich faszinieren diese Tiere“, sagt Generalstaatsanwältin Margarete Koppers (58). Ein Gespräch über die Corona-Zeit, Personalsorgen und Umzugspläne.