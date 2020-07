Verkehr in Berlin: Die Staustellen am Wochenende

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zahlreiche Sperrungen in Berlin einstellen.

Baustellen, Demos, Motorradkorsos: Hier sind am Wochenende in Berlin Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

Berlin. Baustellen, Demonstrationen, Motorradkorsos und ein Kraneinsatz: Am Wochenende kommt es in Berlin wieder zu einigen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) informiert über die geplanten Aktionen. Hier eine Übersicht:

Die Verkehrslage in Berlin am Sonnabend

Gesamtes Stadtgebiet: In der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr fahren zwei Motorradkorsos mit jeweils mehreren hundert erwarteten Teilnehmenden zum Brandenburger Tor.

Route 1: Aus Schwanebeck, Dorfstraße über Malchower Chaussee, Berliner Allee, Greifswalder Straße, Otto-Braun-Straße, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Glinkastraße und Behrenstraße.

Route 2: Von der Spanischen Allee in Nikolassee über die A115 (AVUS), Halenseestraße, Messedamm, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz und Straße des 17. Juni

Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich Straße des 17. Juni zwischen Yitzak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor ab dem frühen Nachmittag umfahren.

Kreuzberg: Für einen Kraneinsatz ist die Obentrautstraße ab 06:00 Uhr bis zum 18.07.2020, ca. 16:00 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Mehringdamm und Ruhlsdorfer Straße für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Mitte: Eine Fahrraddemonstration startet um 11:00 Uhr auf dem Washingtonplatz. Der Zug führt bis ca. 14:00 Uhr auf einem Rundweg über Alt-Moabit, Paulstraße, Spreeweg, Straße des 17. Juni, Hardenbergstraße, Knesebeckstraße, Uhlandstraße, Kurfürstendamm, Nürnberger Straße, Budapester Straße, Hofjägerallee und über den Spreeweg zurück zum Washingtonplatz.

Tiergarten: Aufgrund einer Kundgebung auf der Tiergartenstraße kann es zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr zur Sperrung der Straße kommen. Verkehrsteilnehmer sollten die Tiergartenstraße umfahren.

Westend – Mitte: Am Olympischen Platz versammeln sich bis 13:00 Uhr die Teilnehmenden eines zweiten Fahrzeugkorsos. Der Korso führt bis ca. 17:00 Uhr auf den Hauptstraßen über Westend, Charlottenburg, Schöneberg, Kreuzberg, Friedrichshain, Wedding und Mitte zur Bodestraße.

Alt-Treptow: Die Elsenbrücke ist am gesamten Wochenende voll gesperrt. Grund für die Vollsperrung ist das Einrichten einer neuen Verkehrsführung auf dem westlichen Brückenteil.

Verkehrsteilnehmer sollten sich auch auf weitere Störungen im Straßenverkehr (z.B. Rosa-Luxemburg-Platz, Oranienplatz) einstellen, so die VIZ.

Die Verkehrslage in Berlin am Sonntag

A100/A113 (Dreieck Neukölln): Die Erneuerung der Betonschutzwand auf der Verbindungsfahrbahn von der A100 zur A113 in Richtung Schönefeld ist abgeschlossen. Am Nachmittag werden wieder alle Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben.

Alt-Treptow: Nach dem Ende der Wochenendsperrung der Elsenbrücke, voraussichtlich am Nachmittag, gilt vorerst bis Frühjahr 2021 folgende Verkehrsregelung:

In Richtung Puschkinallee stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung

In Richtung Stralauer Allee ist die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt.

Friedrichshain: Auf der Kynaststraße beginnen neue Bauarbeiten. Die Straße ist in Fahrtrichtung Marktstraße zwischen Alt-Stralau und Untere Kynaststraße bis Anfang Dezember für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Westend – Tiergarten: Bis 11:00 Uhr versammeln sich mehrere hundert erwartete Teilnehmende eines Motorradkorsos auf dem Olympischen Platz. Bis 14:00 Uhr fährt der Korso über Reichsstraße, Kaiserdamm, Bismarckstraße, und Straße des 17:00 Uhr zum Brandenburger Tor.