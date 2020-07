Berlin: Deutsche Wohnen garantiert Mietern Schutz für 20 Jahre

Viele Häuser in Berlin wollen wie hier in Pankow durch kommunale Vorkaufsrechte vor verdrängung geschützt werden.

Die Mieter von 16 der 23 Häuser, die der umstrittene Immobilienkonzern Deutsche Wohnen kürzlich in Berlin und Umgebung erworben hatte, können aufatmen. Die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln, Treptow-Köpenick und Tempelhof-Schöneberg haben für die in ihren jeweiligen Milieuschutzgebieten gelegenen Gebäude Abwendungsvereinbarungen mit dem Unternehmen erzielt. „Dank dieses wichtigen Instruments bezirklicher Intervention muss die Mieterschaft nun keine Verdrängung mehr fürchten“, heißt es in einer Mitteilung der Senatsverwaltungen für Finanzen und für Stadtentwicklung.

Damit ist eingetreten, was die Morgenpost vor wenigen Tagen als sehr wahrscheinlich berichtet hatte. Weil die Deutsche Wohnen nun zusagt, für 20 Jahre keine mietsteigernden Investitionen wie Fahrstühle oder Balkone vorzunehmen, müssen die Bezirke auch nicht ihr Vorkaufsrecht ziehen. Für elf Häuser hätte es mögliche Übernehmer unter Wohnungsbaugenossenschaften und landeseigenen Wohnungsunternehmen gegeben.

Vorkauf durch die Bezirke stand als Druckmittel im Raum

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sagte, der Verhandlungserfolg beweist die Stärke bezirklicher Instrumente im Milieuschutz. „Eine Abwendungsvereinbarung umzusetzen, ist das Hauptziel einer solchen Intervention.“

Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sagte, die Deutsche Wohnen sei nun verpflichtet, „die Ziele der Erhaltungsverordnung umzusetzen“. Durch den Kauf des Mietshauses in der Waldenserstraße 9 im Bezirk Mitte zugunsten der Degewo habe man erneut klargemacht, dass das Land Berlin bereit ist, das Vorkaufsrecht zu ziehen, um Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützen.

Am Montag hatte der Bezirk Mitte den Kauf des Hauses in Moabit durch die landeseigene Degewo bekannt gegeben. Zwei weitere Häuser im Bezirk gehen jedoch an einen skandinavischen Investor. Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) nannte das Vorkaufsrecht ein „erfolgreiches Instrument“.

Linken-Landeschefin Katina Schubert sagte, das Signal sei „bei der Deutschen Wohnen angekommen“. Die Schutzrechte der Mieterinnen und Mieter blieben erhalten, auch wenn diese lieber einen kommunalen Vermieter bekommen hätten. Sie kritisierte, dass „einige Bezirke Mieterinnen und Mietern diesen Schutz aus ideologischen Gründen verwehren und zu wenige Milieuschutzgebiete ausweisen.“