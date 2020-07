Panda-Dame Meng Meng feiert siebten Geburtstag

Der Berliner Zoo zeigt auf Fotos und in einem Video, wie Meng Meng eine Eistorte frisst. Pit und Paule waren nicht eingeladen.

Der Berliner Zoo zeigt auf Fotos und in einem Video, wie Meng Meng eine Eistorte frisst. Pit und Paule waren nicht eingeladen.

Berlin. Die Tierpfleger im Berliner Zoo haben Panda-Dama Meng Meng zu ihrem siebten Geburtstag eine Überraschung zubereitet: eine Eistorte aus Karotten, Äpfeln und Bambus. Auf der Torte steckte dazu eine mit Rote Beete- und Karotten-Saft gefärbte Sieben. Wie Meng Meng ihre Torte verspeist, ist auf Fotos und in einem Video zu sehen, die der Berliner Zoo am Freitag zum Geburtstag von Meng Meng veröffentlichte.

Bekamen nichts ab von der Geburtstagstorte für ihre Mutter: die Panda-Jungtiere Pit und Paule im Berliner Zoo.

Foto: Zoo Berlin

Die Geburtstagsüberraschung konnte Meng Meng ausnahmsweise ohne ihren Nachwuchs genießen, die Zwillinge schliefen in der Innenanlage. „Für solche Leckereien sind die Pit und Paule noch zu jung, Apfel, Karotte und Co. kennen sie noch gar nicht und an den kleinen Stücken könnten sich die beiden verschlucken“, sagte Tierpflegerin Anja Seiferth.

Auch Panda-Papa Jiao Qing darf sich in der kommenden Woche auf eine Geburtstagsüberraschung freuen, am 15. Juli 2020 wird er zehn Jahre alt.

Zu den Pandas im Berliner Zoo lesen Sie auch:

Berliner Panda-Nachwuchs chillt jetzt im Schatten Berliner Panda-Nachwuchs chillt jetzt im Schatten