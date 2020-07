Basketball-Meister Alba Berlin verpflichtet Ben Lammers

Berlin. Double-Gewinner Alba Berlin geht mit Center Ben Lammers in die neue Basketball-Saison. Der 24 Jahre alte Amerikaner kommt von Bilbao Basket aus Spanien und erhält beim Bundesligisten einen Dreijahresvertrag. Das verkündete der Hauptstadtclub am Freitag. Der 2,08-Meter-Hüne ist der zweite neue Spieler im Kader des Meisters und Pokalsiegers. Am Dienstag hatte Alba den italienischen Nationalspieler Simone Fontecchio verpflichtet. Lammers machte in der vergangenen Saison mit vielen spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam und war bester Shotblocker der spanischen Eliteliga ACB.

"Er ist noch jung und wir glauben an sein Potenzial. Ben ist eine tolle Verpflichtung für uns, weil er perfekt zur Alba-Philosophie passt, junge Spieler mit Entwicklungspotenzial auf das nächste Level zu bringen", sagte Berlins Sportdirektor Himar Ojeda. Der in Houston geborene Lammers ergänzte: "Albas Trainerstab ist dafür bekannt, Spieler gut zu entwickeln und ich hoffe dadurch in den kommenden Jahren ein besserer Spieler zu werden."