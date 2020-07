Kindergärten Gericht: Kitas müssen sich an Zuzahlungs-Obergrenze halten

Kinderbetreuung ist in Berlin kostenlos - eigentlich. Doch manche Kitas erheben zusätzliche Gebühren. Deren Höhe darf indes nicht in den Himmel schießen, stellt nun ein Gericht klar. 780 Euro im Monat gehen also gar nicht.