Attacke auf Wahlkreisbüro von Michael Müller

Berlin. Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller in Tempelhof attackiert. Sie beschädigten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Donnerstag eine Scheibe. Zudem hinterließen sie Graffiti- Schmierereien. Letztere deuten den Angaben zufolge darauf hin, dass die Täter aus der linksradikalen Szene kommen. Weder Senatskanzlei noch die Polizei äußerten sich auf dpa-Anfrage zu dem Vorgang. Das Büro war im Januar schon einmal Ziel einer ähnlichen Attacke. In Berlin werden immer wieder Bürgerbüros von Politikern angegriffen, wobei teils hoher Sachschaden entsteht.

( dpa )