Gedenktafel für Widerstandskämpfer Fritz Elsas

Berlin. Eine Gedenktafel erinnert jetzt an den liberalen Politiker, Berliner Bürgermeister und Widerstandskämpfer Fritz Elsas. Zu seinem 130. Geburtstag am 11. Juli sei Elsas' langjährigem Wohnhaus im Patschkauer Weg 41 in Dahlem die Tafel angebracht worden, teilte die Kulturverwaltung am Donnerstag mit. Elsas, führender Kommunalpolitiker der Weimarer Republik, gehörte der Deutschen Demokratischen Partei (DDP)/Deutschen Staatspartei (DStP) an und war Berliner Bürgermeister von 1931 bis 1933.

Nach der NS-Machtübernahme schloss sich Elsas der liberalen Widerstandsgruppe um den Landgerichtsrat Ernst Strassmann an und hielt Verbindung zum Widerstandskämpfer Carl Friedrich Goerdeler. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 versteckte Elsas den verfolgten Goerdeler, wobei er als Jude besonders gefährdet war.

Wenige Wochen später nahm ihn die Gestapo fest. Nach monatelanger Haft und Folter überführten ihn die Nazis in das Konzentrationslager Sachsenhausen, wo er am 4. Januar 1945 ermordet wurde. Seine Frau Maria und seine drei Kinder wurden in Sippenhaft genommen. Sie überlebten die Konzentrationslager Buchenwald und Ravensbrück.