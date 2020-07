Karstadt-Mitarbeiter wehren sich gegen Schließungen

Berlin. Karstadt-Mitarbeiter wehren sich in Berlin gegen die geplante Schließung von sechs Filialen und dem Karstadt-Sports-Haus an der Joachimsthaler Straße in der City West. Bundesweit will der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria-Karstadt-Kaufhof 56 Standorte schließen.

Am Donnerstagmittag wollten Beschäftigte von Galeria-Karstadt-Kaufhof gegen den Standortabbau vor den Gropius Passagen in Neukölln demonstrieren.

Für Freitag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einer Protestaktion anlässlich der angekündigten Schließung der Karstadt-Sports-Filiale an der Joachimsthaler Straße aufgerufen. Die Kundgebung mit Demozug findet ab 12 Uhr vor dem Kranzler Eck statt. Der Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD), kündigte seine Teilnahme an.

„Die angekündigte Schließung der Karstadt-Sports-Filiale in Kudamm-Nähe wäre ein herber Schlag für die Kundinnen und Kunden, die Beschäftigten und die umliegenden Einzelhändler“, sagte Erika Ritter, Verdi-Fachbereichsleiterin Handel.

Fortschritte bei Gesprächen mit den Karstadt-Vermietern

Noch sei es nicht zu spät, bei den Gesprächen mit den Vermietern der von dem Warenhauskonzern genutzten Immobilien gebe es durchaus Fortschritte, wenngleich bislang noch keine Entwarnung gegeben werden könne.

Zwei Drittel der Karstadt-Sports-Filialen in der Bundesrepublik sowie die Zentrale in Essen sollen geschlossen werden, darunter das größte Haus in Berlin. Dort arbeiten etwa 80 Beschäftigte.

Für den kommenden Dienstag ist eine Demonstration (14 Uhr) gegen die Schließung der Filiale im Linden-Center am Prerower Platz in Hohenschönhausen geplant.

