Vergewaltigungen: Ermittler suchen Serientäter mit Bildern

Berlin/Bernau. Nach mehreren Vergewaltigungen in Berlin und Brandenburg gehen die Ermittler nun von einem Serientäter aus. Hauptstadt-Polizei und -Staatsanwaltschaft veröffentlichten am Mittwoch Aufnahmen von Überwachungskameras, die den mutmaßlichen Täter auf einem Bahnsteig in Bernau-Friedenstal zeigen sollen. Für die Serientäter-Annahme sprechen laut den Behörden sichergestellte Spuren an den Tatorten, gerichtsmedizinische Untersuchungen sowie übereinstimmende Zeugenaussagen.

Der Gesuchte soll etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur sein, sein Oberkörper wird als athletisch beschrieben. "Er könnte dem Phänotypus nach Osteuropäer sein", hieß es. Die Ermittler wollen wissen: "Wer kennt den Unbekannten?"

Seit dem 12. Juni sei es zu fünf Vergewaltigungen oder versuchten Vergewaltigungen im Bereich des Grunewalds gekommen, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Im Zuge der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin und Brandenburg hätten zwei weitere Taten in einem Waldgebiet bei Kleinmachnow und in Bernau demselben Täter zugeordnet werden können. Am Mittwoch haben die Berliner Behörden auch die Ermittlungen zu den in Brandenburg begangenen Taten übernommen.