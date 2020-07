Weizsäcker-Prozess: Befangenheitsantrag abgelehnt

Berlin. Im Prozess um die Tötung des Chefarztes Fritz von Weizsäcker hat das Landgericht Berlin Befangenheitsanträge des Angeklagten gegen den Vorsitzenden Richter und den psychiatrischen Gutachter abgelehnt. Das wurde am Mittwochvormittag im Gerichtssaal nach einer ersten Unterbrechung der Verhandlung verkündet. Kurz danach begann die Staatsanwältin mit ihrem Plädoyer. Nach bisherigen Planungen sollte noch am Mittwochnachmittag, dem achten Prozesstag, das Urteil verkündet werden.

Gregor S., der sich wegen des Mordes am Arzt Fritz von Weizsäcker vor dem Berliner Landgericht verantworten muss, hatte einen Befangenheitsantrag gegen den psychologischen Gutachter Alexander Böhle und den Vorsitzenden Richter Matthias Schertz gestellt. Böhle habe seine Motive als „Wahnidee“ und „Verschwörungstheorie“ bezeichnet, sagte der Angeklagte. Schertz habe das bekräftigt. „Ich sehe mich daher zu diesem Schritt genötigt“, so der 57-Jährige. Nach einer Beratung lehnte die Kammer die Anträge des Angeklagten jedoch ab.

Weizsäcker-Prozess in Berlin: Als Motiv gab der Angeklagte Hass auf die Familie des Getöteten an

Gregor S. wird vorgeworfen, den Arzt Fritz von Weizsäcker am Abend des 19. November in der Charlottenburger Schlosspark-Klinik mit einem gezielten Stich in den Hals ermordet zu haben. Der Angeklagte räumte die Tat bereits in der polizeilichen Vernehmung ein. Als Motiv gab er Hass auf die Familie des Getöteten an – insbesondere auf dessen Vater. Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1920-2015) war in den 1960er-Jahren in der Geschäftsführung des Chemieunternehmens Boehringer Ingelheim tätig. Diese war eines Berichts des „Spiegels“ von 1991 zufolge an der Herstellung des Entlaubungsmittels Agent Orange beteiligt, was der Konzern zurückweist.

Agent Orange wurde im Vietnamkrieg in großen Mengen von der US-Armee über dem asiatischen Land versprüht. Das hochgiftige Herbizid tötete nach Schätzungen der vietnamesischen Regierung bis zu drei Millionen Menschen. Gregor S. gibt der gesamten Familie von Weizsäcker eine Mitschuld daran und wollte sich nach eigenen Angaben dafür rächen. Der psychologische Gutachter attestierte ihm in der vergangenen Woche eine schwere Zwangsstörung und stufte ihn als vermindert schuldfähig ein. S. ist seit seiner Festnahme am Tatabend in einer Psychiatrie untergebracht.

Weizsäcker-Prozess in Berlin - lesen Sie auch: