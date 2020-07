Weizsäcker-Prozess: Zwölf Jahre Haft für Gregor S.

Der Mörder von Fritz von Weizsäcker ist am Mittwoch zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Unterbringung in psychiatrischer Klinik.

Berlin. Gregor S. ist wegen des Mordes an Fritz von Weizsäcker in Tateinheit mit versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung an dem Polizisten Ferrid Brahmi am Mittwoch zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete das Gericht eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Bei dem Urteil wurde eine verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigt, sonst wäre bei Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe zwingend.

Bis zum Mittag hatten Staatsanwaltschaft, die Nebenklagevertreter und einer der beiden Verteidiger des Angeklagten Gregor S. ihre Plädoyers gehalten. Staatsanwältin Silke van Sweringen forderte 14 Jahre Haft wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung sowie die Unterbringung des 57-Jährigen in einer Psychiatrie.

Eigentlich wäre bei Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe zwingend. Van Sweringen berücksichtigte allerdings die verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten, die ihm im Prozess von einem Gutachter attestiert wurde. „Es ist eine sinnlose Tat eines psychisch nicht unerheblich gestörten Mannes“, sagte die Staatsanwältin. Ihrer Ansicht sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Gregor S. weiter gefährlich ist. Dass er angab, dass andere Mitglieder der Familie von Weizsäcker nichts mehr von ihm zu befürchten hätten, wertete sie als „Lippenbekenntnis“

Mord an Fritz von Weizsäcker – aus Hass auf die Familie

Gregor S. wurde vorgeworfen, den Arzt Fritz von Weizsäcker am Abend des 19. November in der Charlottenburger Schlosspark-Klinik mit einem gezielten Stich in den Hals ermordet zu haben. Der Angeklagte räumte die Tat bereits in der polizeilichen Vernehmung ein. Als Motiv gab er Hass auf die Familie des Getöteten an – insbesondere auf dessen Vater. Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1920-2015) war in den 1960er-Jahren in der Geschäftsführung des Chemieunternehmens Boehringer Ingelheim tätig. Diese war eine Bericht des „Spiegels“ von 1991 zufolge an der Herstellung des Entlaubungsmittels Agent Orange beteiligt, was der Konzern zurückweist.

Agent Orange wurde im Vietnamkrieg in großen Mengen von der US-Armee versprüht. Das hochgiftige Herbizid tötete nach Schätzungen der vietnamesischen Regierung bis zu drei Millionen Menschen. Gregor S. gibt der gesamten Familie von Weizsäcker eine Mitschuld daran und wollte sich nach eigenen Angaben dafür rächen. Der psychologische Gutachter attestierte ihm in der vergangenen Woche eine schwere Zwangsstörung und stufte ihn als vermindert schuldfähig ein. S. ist seit seiner Festnahme am Tatabend in einer Psychiatrie untergebracht.

Angeklagter nennt Anwalt der Nebenklage „Idiot“

Van Sweringen sah dabei auch die Mordmerkmale der Gefährlichkeit und Heimtücke als erfüllt an. Der Stich wurde gezielt gegen den Hals des Opfers geführt. Dieses sei arg- und wehrlos gewesen. „Es hat ihn kalt erwischt“, sagte die Staatsanwältin. Außerdem wertete sie das Motiv des Angeklagten als niedrige Beweggründe. Dieser hatte in seinen wiederholten Geständnissen von einem politischen Motiv gesprochen. Laut van Sweringen habe er mit der Tat aber lediglich seine Selbstachtung zurückgewinnen wollen.

Zwei der drei Nebenklagevertreter schlossen sich dem an. Rechtsanwalt Roland Weber, der die Kinder des Opfers vertritt, sprach Gregor S. ab, ein politischer Mörder zu sein. „Wer wirklich töten will, braucht dafür nicht 30 Jahre“, sagte Weber. Solange dauert laut S. sein Hass auf die Familie von Weizsäcker an. Der Angeklagte sei kein „Zeichensetzer“ oder „Veränderer“, sondern rede lediglich „dummes Zeug“. Er sei ein „armer, kranker Mensch, der vier Kinder zu Halbwaisen gemacht und einer Lebensgefährtin den wichtigsten Mensch in ihrem Leben geraubt hat“. Gregor S. unterbrach den Anwalt immer wieder und nannte ihn etwa „Idiot“. Der Vorsitzende Richter Matthias Schertz musste den Beschuldigten mehrfach ermahnen und zum Stillsein auffordern.

Anwalt des Polizisten forderte lebenslange Freiheitsstrafe

Gregor S. musste sich auch verantworten, weil er den Polizisten Ferrid Brahmi bei dem Attentat schwer verletzte. Dieser war zufällig bei dem Vortrag anwesend, den Fritz von Weizsäcker vor der Attacke hielt. Brahmi schritt ein, versuchte den Attentäter abzuhalten, erlitt mehrere Stichwunden sowie Schnittwunden in der Hand. „Ich beschäftige mich jeden Tag damit, ich sehe jeden Tag die Bilder, wie ich auf dem Boden liege und das Messer weghalte“, sagte Brahmi. Er habe Todesangst gehabt. Als die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer den Angriff auf den Beamten schilderte, schaute dieser nach unten und atmete schwer. Sein Anwalt forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten.

Auch einer der beiden Verteidiger von Gregor S. forderte eine Haftstrafe für seinen vollgeständigen Mandanten. Eine weitere Gefährlichkeit sehe er aber nicht.

Gregor S. stellte Befangenheitsanträge gegen Richter und Gutachter

Kurz nach Beginn des letzen Verhandlungstag hatte es so ausgesehen, als müsse der Prozess vertagt werden. Denn Gregor S. hatte einen Befangenheitsantrag gegen den psychologischen Gutachter Alexander Böhle und den Vorsitzenden Richter Matthias Schertz gestellt. Böhle habe seine Motive als „Wahnidee“ und „Verschwörungstheorie“ bezeichnet, sagte der Angeklagte. Schertz habe das bekräftigt. „Ich sehe mich daher zu diesem Schritt genötigt“, so der 57-Jährige.

Die Kammer hatte sich mehr als eine Stunde zur Beratung zurückgezhogen, anschließend aber beide Anträge als unbegründet abgelehnt. Nach bisheriger Planung soll an diesem achten Prozesstag auch das Urteil verkündet werden.

