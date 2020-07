Opposition kritisiert Neubau-Bilanz von Rot-Rot-Grün

Nach wie vor werden in Berlin deutlich weniger Sozialwohnungen neu gebaut als benötigt.

Die landeseigenen Wohnungsunternehmen stellen in Berlin weniger Quartiere fertig als geplant. Das sorgt bei der Opposition für Empörung

Berlin . Die Halbjahresbilanz für den vom Berliner Senat aufgelegten IBB-Wohnungsneubaufonds sorgt bei den Oppositionsparteien für Empörung. Wie die Morgenpost berichtete, wurde in den ersten sechs Monaten 2020 lediglich die Förderung von drei Wohnungen bewilligt, für weitere 33 liegen Anträge vor. Kritik gibt es auch an der Zahl der Quartiere, die die sechs landeseigenen Unternehmen 2020 fertigstellen. Statt der geplanten 5000 Wohnungen werden laut dem „Bericht zur Schaffung von Wohnraum durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften von Berlin“ aus dem die Zeitung „Neues Deutschland“ am Dienstag zitierte, nur 4147 fertig.