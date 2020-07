Abgeordnetenhauswahl Georg Pazderski will 2021 AfD-Spitzenkandidat werden

Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski will seine Partei im kommenden Jahr in die Abgeordnetenhauswahl führen. „Ich werde 2021 als Spitzenkandidat antreten“, sagte der 68-Jährige dem Sender „HauptstadtTV“. Das letzte Wort habe dabei natürlich die Partei, aber er sei der Meinung, „ein sehr geeigneter Kandidat“ zu sein, so Pazderski. Nach der Wahl wolle er dann die AfD-Fraktion eine weitere Legislaturperiode leiten.

Pazderski steht der Fraktion seit dem Einzug der AfD in das Abgeordnetenhaus 2016 vor. Er war zwischenzeitlich auch AfD-Landesvorsitzender und -Bundesvize, hat diese Ämter aber mittlerweile nicht mehr inne.

Georg Pazderski ist erklärter Gegner des „Flügels“

Pazderski ist ein erklärter Gegner des inzwischen offiziell aufgelösten rechtsnationalen AfD-„Flügels“ um Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Er verortet die Partei im konservativ-bürgerlichen Spektrum und strebt mittelfristig eine Regierungsbeteiligung an. Momentan hat die Berliner AfD-Fraktion nach mehreren Ausschlüssen 22 Mitglieder. Sie ist die fünftgrößte von sechs Fraktionen im Abgeordnetenhaus.