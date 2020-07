Wirtschaft in Berlin Corona zum Trotz: Was Michael Müller von Unternehmern lernt

Berlin. Nein, hier gibt es keine H-Milch zum Kaffee. Jacques Colman lächelt verlegen, als er Michael Müller (SPD) auf seine Bitte hin enttäuschen muss. Wer in Prenzlauer Berg eine Schmiede für Design-Uhren besichtigt, muss mit dem Zeitgeist leben. Der muss seinen Kaffee mit Soja, Hafer oder Kokos veredeln. Oder trinkt ihn schwarz. „Lilienthal Berlin“, von Colman und seinem Vater vor fünf Jahren als Start-up gegründet – so erfährt der Regierende Bürgermeister bei seinem Besuch – lässt aus Prinzip Altbackenes weg. Und fuhr damit in der schwersten Wirtschaftskrise nach dem Krieg in diesem Jahr bisher einen Umsatz von sechs Millionen Euro ein. Fast ohne Ladenflächen. „98 Prozent des Geschäfts läuft online“, erklärt Colman Müller die Basis des Geschäftsmodells. Der winzige Showroom in einem Altbau-Erdgeschoss an der Stargarder Straße – er ist der einzige der Welt. Kunden aus Japan und den USA ist das online vermittelte Lebensgefühl der Uhren aus Prenzlauer Berg wichtiger als eine Anprobe im Laden.