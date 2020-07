Wetter in Berlin: Viele Wolken und Regen

In Sommerstimmung kommt man in Berlin in dieser Woche nicht. Es ziehen viele Wolken auf, es muss mit Regen gerechnet werden.

Die kommenden Tage halten für Berlin und Brandenburg Wolken, Regen und mäßig warme Temperaturen bereit. Der Dienstag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch überwiegend trocken werden, jedoch können viele Wolken am Himmel aufziehen. Die Höchstwerte liegen bei voraussichtlich 20 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt eine starke Wolkendecke über Berlin und Brandenburg hängen, zeitweise kann es Regen geben. In den Abendstunden lockert es sich dann auf, neben einigen Schauern bleibt es vielerorts trocken. Die Maximalwerte ändern sich im Vergleich zum Vortag nicht. Für den Donnerstag erwarten die Meteorologen erneut viele Wolken, örtlich Regen, sowie Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die DWD-Vorhersage im Überblick

Montag, 6. Juli 2020

Heute Vormittag sowohl in der Prignitz wie auch in der Niederlausitz wolkig oder stark bewölkt, sonst noch heiter. Ab dem Mittag weitere Bewölkungsverdichtung. Somit am Nachmittag und Abend verbreitet wechselnd bis stark bewölkt, von Nordwesten her vermehrt Regenschauer und kurze Gewitter, allerdings in Südostbrandenburg trocken. Höchsttemperatur 19 bis 23 Grad.

Mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind, gebietsweise Windböen bis 60 km/h (Bft 7), in Schauer- und Gewitternähe auch Sturmböen zwischen 70 und 80 km/h (Bft 8 bis 9).In der Nacht zum Dienstag deutlicher Bewölkungsrückgang, ausgangs der Nacht gebietsweise klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf Werte um 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Dienstag, 7. Juli 2020

Am Dienstag nach teils sonnigem Tagesbeginn ab dem Mittag Bewölkungsverdichtung. Trocken, nur in der Prignitz ab dem Abend etwas Regen. Höchstwerte um 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West.In der Nacht zum Mittwoch bedeckt, auf das ganze Land übergreifender Regen. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Schwacher Südwestwind.

Mittwoch, 8. Juli 2020

Am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Am Abend Auflockerungen und neben einigen Schauern vielerorts trocken. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. Schwacher, teils mäßiger Südwestwind.In der Nacht zum Donnerstag wolkig und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte um 11 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Donnerstag, 9. Juli 2020

Am Donnerstag wolkig bis stark bewölkt und örtlich Regen. Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Schwacher Westwind. In der Nacht zum Freitag wolkig bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Schwachwindig. dpa/BM