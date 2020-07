Wilmersdorf: Vodafone-Kunden seit Sonntagmorgen ohne Internet und Telefon

Berlin. Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen: In Tausenden Haushalten in Wilmersdorf kommt es seit Sonntagvormittag zu massiven Störungen. Grund ist ein Glasfaserschaden beim Anbieter Vodafone. Zwar waren bereits seit den Mittagsstunden Techniker des Kommunikationsdienstleisters im Einsatz. Doch die Reparaturarbeiten zogen sich hin. Wann mit einer Wiederversorgung zu rechnen ist, war am späten Sonntagabend nicht absehbar. Auch am Montagvormittag vertröstete Vodafone seine Kunden mit der Nachricht, Techniker würden weiter an der Entstörung arbeiten. Als erstes berichtet über die Internet- und Telefon-Panne in Wilmersdorf hatte der RBB. In dem Bericht heißt es, etwa 9700 Haushalte seien betroffen.

Unter dem Betreff "Ausfall aller Dienste in Berlin Wilmersdorf" hatte Vodafone am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr erstmalig über die Probleme auf seiner Serviceseite informiert. "Aktuell kommt es zu einem Ausfall der Kabel-Dienste (Giga)TV, Internet und Telefonie. Die Entstörung ist beauftragt, die Techniker kümmern sich darum", hieß es da. Am Nachmittag meldete Vodafone, man vermute ein defektes Kabel. Ein Auftrag für den Tiefbau sei erstellt worden.

Vodafone-Störung in Wilmersdorf: Keine kurzfristige Entstörung möglich

Nach stundenlangem Warten erfuhren Vodafone-Kunden am Sonntagabend über die Serviceseite: "Wegen der örtlichen Gegebenheiten gestaltet sich die Suche nach der Schadstelle schwierig. Unsere Techniker sind aber weiter dran."

Als vorerst letztes Update hieß es dann um 22 Uhr: "Leider ist aktuell nicht mit einer kurzfristigen Entstörung zu rechnen. Die Schadstelle wurde zwar eingegrenzt, das weitere Vorgehen muss aber mit allen Beteiligten koordiniert werden. Das war es von uns für heute. Gute Nacht."