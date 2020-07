UdK-Präsident Norbert Palz sieht Berliner Kulturschaffende in einer „dramatischen Situation“. Viele rutschen in die Grundsicherung ab.

Corona-Pandemie Berliner Künstler sind in großer Not

Berlin. Die Corona-Krise und die anhaltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat die Berliner Kulturszene hart getroffen. Nur wenige öffentliche Veranstaltungen dürfen stattfinden, viele Schauspieler, Sänger, Künstler und andere Mitarbeiter sind von Einnahmemöglichkeiten abgeschnitten. „Die Situation für Kulturschaffende ist in der Tat dramatisch“, sagte der Präsident der Universität der Künste (UdK), Norbert Palz, im Interview der Berliner Morgenpost. Um ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, habe die UdK trotz der Einstellung eines großen Teils des Lehrbetriebs ihre Lehrbeauftragten und studentischen Hilfskräfte weiter bezahlt.

„In der Kulturszene gibt es derzeit ein riesiges Problem, und es sieht nicht so aus, als wären wir in einem halben Jahr damit durch. Wir brauchen politische Lösungen, am besten auf Bundesebene, um die kulturelle Landschaft in Deutschland zu erhalten“, sagte der UdK-Präsident, der sein Amt kurz vor dem Beginn der Corona-Krise angetreten hatte.

Corona in Berlin: Mehr als 10.000 Künstler als arbeitssuchend gemeldet

Die schlechte Lage der Kulturschaffenden in der Hauptstadt spiegelt sich in den rasant steigenden Verlusten von Jobs, vor allem in den sogenannten „Darstellenden und unterhaltenden Berufen“. Die Zahl der Arbeitssuchenden in dieser Kategorie stieg nach Daten der Bundesagentur für Arbeit in Berlin von 8500 im Januar 2020 auf mehr als 10.000 im Juni. Als arbeitssuchend muss sich melden, wer davon ausgeht, in den nächsten drei Monaten seine Stelle zu verlieren. Viele Kulturschaffende sind bereits direkt in Hartz IV gelandet. Von 2200 Menschen aus der Bühnen-Branche, die zum Jahresbeginn von Grundsicherung leben mussten, stieg die Zahl auf 3500 an.

Auch bei den Arbeitslosen in den Darstellenden Berufen registrieren die Agenturen einen rasanten Anstieg von fast 30 Prozent. Unter den Tätigkeiten in diesem Sektor schlägt der Lockdown der Kultur überproportional bei Schauspielern und Tänzern durch. Aber auch die vergleichsweise kleine Gruppe „Moderation und Unterhaltung“ wird durch den Verzicht auf Meetings und Messen besonders schwer getroffen, ebenso Tontechniker und Kameraleute.

Die neue Linken-Fraktionsvorsitzende Anne Helm, die selbst seit vielen Jahren als Synchronsprecherin arbeitet, verwies auf die unterbrochenen internationalen Verwertungsketten, was sich auch in Berlin durchschlage. Wenn keine Filme mehr gedreht würden, gebe es auch keine Arbeit mehr für Synchronsprecher, sagte Helm: „Der Shutdown kommt in der Postproduktion verzögert an.“ Ein großer Teil der Mitarbeiter dieser Branche sei nicht fest angestellt, sondern hangele sich von Auftrag zu Auftrag, sagte Helm. Für viele ihrer früheren Kollegen bleibe nur die Grundsicherung. Die vielfach prekären Arbeitsverhältnisse etwa in der Filmbranche kämen nun in der Krise deutlich ans Licht.

Berliner Kulturschaffende fühlen sich im Stich gelassen

Die Senatskulturverwaltung hat nach eigener Aussage keine Zahlen zur wirtschaftlichen Lage der Kulturschaffenden in der Stadt. Allerdings rechnet man von den 200.000 Antragstellern, die zu Beginn der Krise Zuschüsse des Landes erhalten hätten, etwa ein Viertel dem Kulturbereich zu. Die Allianz der Freien Szene möchte diese Lücke füllen und hat unter freischaffenden Künstlern eine Umfrage gestartet, wie sie von der Krise getroffen sind. Die bisherigen Hilfen der Bundesregierung halten die Kulturschaffenden für unzureichend, man fühle sich „im Stich gelassen.“

Kulturstaatssekretär Torsten Wöhlert sagte, für viele Kulturschaffende gehe es inzwischen um, „existenzielle Fragen“. Er sehe aber auch viele „gewachsene Kulturorte und -einrichtungen“ in Gefahr. „Ziel ist jetzt, die Existenz von Orten und Akteuren zu sichern, so gut wir das können, und parallel unter den Umständen eines besonderen Gesundheitsschutzes Kulturangebote wieder zu ermöglich“, sagte Wöhlert. Dafür hat der Senat in seinem neuesten Soforthilfe-Paket neun Millionen Euro für 1000 Stipendien für Künstler und Kuratoren sowie sieben Millionen Euro für Kunstprojekte im Stadtraum vorgesehen.