Zehn neue Corona-Infektionen in Brandenburg

Potsdam. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Brandenburg weiterhin leicht an. Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntag (Stand 10.00 Uhr) zehn neu nachgewiesene Infektionen. Am Samstag waren neun nachgewiesene Covid-19-Fälle hinzugekommen. Seit Anfang März wurden damit insgesamt 3498 nachgewiesene Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert, 172 Corona-Patienten starben. 3210 Menschen gelten als genesen, genau so viele wie am Vortag.

Die Zahl der derzeit Erkrankten stieg um 10 auf etwa 110 Menschen. Diese rechnerische Größe wird ermittelt, indem von den bestätigten Infektionsfällen die geschätzte Zahl der Genesenen und die Sterbefälle abgezogen werden.