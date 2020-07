Robert (l.) und Rainer Fritze packen an: Die Firma „Clemens Fritze Industrieverpackungen“ wird in vierter Generation von der Familie geführt.

Berlin . Vor genau 100 Jahren arbeitete Bertha Fritze als Sekretärin in einer Berliner Kistenfabrik. Bertha, so erzählt es heute ihr Enkel Rainer Fritze (63), sei clever gewesen. Damals kam sie nach Hause und sagte: „Was die da machen, das können wir auch.“ Ihr Mann Clemens Fritze war gelernter Malermeister, stimmte seiner Frau aber zu. Gemeinsam entschieden die beiden kurzer Hand, sich selbstständig zu machen. In einem Straßenbahn Depot in Kreuzberg gründeten sie 1920 „Kisten Fritze“.