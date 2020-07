Karate oder Handball Wie Kontaktsport in Corona-Zeiten funktioniert

Berlin. Lange Zeit waren das Joggen im Park oder die Übungen in den eigenen vier Wänden die einzigen Möglichkeiten für Berliner, sich während des Corona-Lockdowns fit zu halten. Nun sind immerhin der kontaktlose Sport im Freien und in Sportanlagen und das individuelle Training in Fitnessstudios unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen wieder erlaubt.