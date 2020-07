Immer weniger ausgebildete Pharmazeuten arbeiten in Berliner Apotheken. Sie gehen wegen des Gehalts lieber in die Pharmaindustrie.

Berliner Apotheken leiden zunehmend an einem Mangel an Fachkräften. Viele Apotheker beklagen, die Suche nach gut ausgebildeten Pharmazeuten sei nahezu aussichtslos. Laut der Apothekerkammer Berlin gibt es zurzeit rund 170 offene Stellen in den pharmazeutischen Unternehmen, davon sind 60 Stellenangebote für Apotheker. Demnach sucht im Schnitt jede fünfte der 776 öffentlichen Apotheken nach Personal.