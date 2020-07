Erzbischof nach Herz-OP in Reha - Rückkehr noch unklar

Der Erzbischof Heiner Koch wurde am Herzen operiert. Er wird den Juli in Reha verbringen und nicht wie geplant seinen Urlaub antreten

Nach einer den Angaben zufolge gut verlaufenen Operation am Herzen bei Erzbischof Heiner Koch bittet das Erzbistum Berlin darum, dem 66-Jährigen so viel Ruhe wie möglich zu gönnen. Es sei noch nicht absehbar, wann der Erzbischof wieder an die Kanzel zurückkehren könne, sagte ein Sprecher am Samstag. Am Freitag hatte das Bistum mitgeteilt, dass Koch den Juli in Reha verbringen und nicht wie ursprünglich geplant seinen Urlaub antreten wird. Wo der Bischof seine Reha verbringt, gab das Erzbistum nicht bekannt.

„Wichtig ist für unseren Erzbischof jetzt vor allem Ruhe, damit er sich gut erholen kann“, erklärte Generalvikar Manfred Kollig. „Wir sollten ihm diese Ruhe gönnen und ihn mit unserem Gebet und unseren guten Wünschen zur Genesung begleiten.“ Der Sprecher bedankte sich für alle Genesungswünsche, bat aber darum, diese nur an die offizielle Adresse des Erzbischofs beim Bistum zu richten.